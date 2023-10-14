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金甲五效！路上遇檢舉人蒐證 阿北違規前竟問「拍得清楚嗎？」

阿伯最後還是雙黃線逆向超車。（截自臉書「社會事新聞影音網）

阿伯最後還是雙黃線逆向超車。（截自臉書「社會事新聞影音網）

2023/10/14 11:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣1名阿伯日前開休旅車準備紅燈右轉，驚見一旁騎士戴著行車記錄器對他按喇叭，阿北警覺對方蒐證，忍住不違規，頻頻問對方「有效嗎」、「拍得清楚嗎」，騎士冷回「很清楚啊」，未料老伯之後一路往前，還雙黃線逆向超車，全被拍下來，慘吞千元罰單。

該段行車記錄器被po上傳「社會事新聞影音」，引發眾人議論，網友說，明明已遇上「檢舉人」卻還忍不住違規。該影片為阿伯行經溪州鄉登山路下田路口時，正要紅燈右轉，見到右側一名機車騎士配戴著行車記錄器，對他按喇叭，用手比著頭，問機車騎士的行車記錄器，跳針狂問說「你那個咁有效？」、「你裝那個有效嗎」。機車騎士一連回2聲「什麼」，只好再問一次，騎士反問他「什麼意思」，阿伯持續問「裝那個有效嗎」、「照的清楚嗎」，騎士這才回稱「很清楚啊」。

未料，阿伯等路口綠燈前進，見前面有一輛機車，卻從後方跨越雙黃線超車，違規過程全被騎士的行車記錄器拍下，並向警方檢舉，將舉發過程及警方回函一併上傳，最後幽默來一句「金甲五效哦」。

北斗交通分隊小隊長胡敏男今對此說明，有接獲民眾檢舉該起交通違規案件及影片後，經過審查確認影片中車輛未依規定駛入來車道，違規事實屬實，並依違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第3款，處600元以上1800元以下罰鍰。呼籲用路人共同遵守交通規則，以維護交通行車安全。

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