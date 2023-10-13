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單親媽外出工作 5歲女童落單在家被鐵鏈綁脖關浴室

一名單親媽媽外出工作擔心女兒亂跑，竟把5歲女兒套上鐵鏈關在浴室。示意圖。（資料照）

一名單親媽媽外出工作擔心女兒亂跑，竟把5歲女兒套上鐵鏈關在浴室。示意圖。（資料照）

2023/10/13 10:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕單親的李姓女子為了賺錢養家，又怕5歲女兒獨自在家會出事，竟把女兒的脖子套上鐵鏈，關在浴室不讓她亂跑，女童隔窗呼救驚動保全，警方找來鎖匠後破門救出女童，高雄地院依妨害自由罪判李女徒刑3月，不得易科罰金。

判決指出，30歲的李姓女子和5歲女兒住在鹽埕區某套房，母女倆相依為命，去年10月15日中午12點多，李女餵女兒吃完午餐後，準備外出工作賺錢養家，她擔心女兒獨自在家無人看管會跑去超商偷東西或去管理室搗蛋，於是找來一條鐵鏈綁住女兒脖子，鐵鏈另一端則鎖在浴室淋浴間門上方橫桿。

李女出門後，女童在家百般無聊，於是跑到浴室隔著氣窗呼救，大樓黃姓保全員聽到呼救聲前往查看，女童見有人理會，大喊：「阿伯救我」，黃男無法入屋趕緊報警，警方到場後找來鎖匠破門，順利在浴室裡救出被李女栓住的女童。

高雄地院審理時，李女坦承犯行，說工作地點無法帶女兒一起去，無奈之下才會把女兒鎖起來；法官認為，李女不思尊重幼童身體及意思決定自由，更可能導致女童身心靈受到傷害，所為實有不該，因此依成年人故意對兒童犯剝奪他人行動自由罪判徒刑3月，且因兒少法加重刑期2分之1後，屬不得易科罰金之罪，但可以向檢方聲請易服社會勞動，可上訴。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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