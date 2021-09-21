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    8歲女童拉門把阻止 酒醉母竟狠心踩油門拖曳91公尺遠

    44歲母親加西亞喝醉後卻想開車，8歲女兒見狀趕緊抓住車門把手阻止，但加西亞執意開車上路，她的女兒被一路拖行約91公尺遠，導致腿部受傷，直至行人見義勇為上前制止，車子才終於停靠路邊。汽車示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

    44歲母親加西亞喝醉後卻想開車，8歲女兒見狀趕緊抓住車門把手阻止，但加西亞執意開車上路，她的女兒被一路拖行約91公尺遠，導致腿部受傷，直至行人見義勇為上前制止，車子才終於停靠路邊。汽車示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

    2021/09/21 11:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近日發生一起酒醉駕車事故，一名44歲母親喝醉卻想開車，8歲女兒見狀上前抓住車門把手阻止，但母親卻執意開車上路，女兒被一路拖行約91公尺，導致腿部受傷，幸虧一名見義勇為男子上前救援女童，車子才終於停靠路邊；據悉，這名母親涉嫌虐待兒童等多項罪名，已被警方逮捕。

    綜合外媒報導，44歲加西亞（Erin Garcia）本月17日晚上在家喝醉卻突然想開車兜風，她的8歲女兒認為酒醉駕車有危險，便上前用力抓住汽車門把手，試圖以此阻止母親加西亞開車；孰料加西亞看了女兒一眼後直接踩下油門，一路拖行約300英呎（約91公尺），導致女童的腿部多處擦傷。

    報導提到，路上一名陌生男子見狀，趕緊衝上前阻止加西亞開車，並試圖救下8歲女童；但加西亞未受影響，連同陌生男子與女童繼續拖行一小段距離，突然停靠車子，接著逃離現場。

    據悉，女童與陌生男子隨後被送往醫院治療，無生命危險。

    警方表示，加西亞躲在自己母親住家後院的灌木叢中，前往逮捕過程中，其中一名警員還被她襲擊。警方指控加西亞涉嫌使用致命武器襲擊、虐待兒童以及攻擊警員，已被送往橘郡監獄監禁。

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