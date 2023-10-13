驚悚動物命案！12隻遊蕩犬當街獵殺小黑狗 居民嚇得不敢出門

一大群遊蕩犬圍殺小黑狗，撕咬致死。（郭鴻儀服務處提供）

2023/10/13 09:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區深夜發生驚悚的動物命案！1條小黑狗突遭一群遊蕩犬當街追殺，獵捕到手後，竟群起圍攻，撕咬致死，相當殘忍，透過住家的監視器畫面，參與行兇的「惡霸」共有12隻，陣仗之大，附近居民聽到哀嚎聲，也嚇得不敢出門制止。

案發於雙十節當天凌晨，現場在仁德的太子里，民進黨議員郭鴻儀表示，當地緊鄰東區，人口稠密，街頭竟有這麼多的遊蕩犬，若被攻擊對象是老弱婦孺，後果不堪設想，將要求市政府動物防疫保護處儘速前來捕捉。

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郭鴻儀指出，該起動物命案震驚當地，若非這次事件，居民不知道原來在住戶稠密的都會區，附近徘徊的遊蕩犬隻竟然這麼多，平常看似各自分散，沒想到一集結起來，數量如此嚇人。

案發當晚，遇害的黑狗不知何故，突然遭到這群遊蕩犬獵捕，當街追逐，來到1處住家前，疑似想藉由電線桿奔逃至其他空間，但彈跳失敗，掉落地面，隨即被圍殺。

有附近居民先聽到吠叫聲，之後傳來一陣哀嚎，本想至屋外驅趕，驚見大群遊蕩犬正在行兇，根本不敢出門，唯恐自己也被攻擊。

到了清晨，發現遊蕩犬都已散去，住戶才敢出門察看，但黑狗明顯死亡，由於體型較小，有民眾一度以為慘遭獵殺的是貓。

居民透過監視器畫面，發現陸續衝來現場圍殺的遊蕩犬多達12隻，將小黑狗撕咬致死的過程不到2分鐘，行兇後揚長而去。

郭鴻儀表示，有居民認為務必要將帶頭的犬隻捕捉到，最好能夠妥善處理，否則發動攻擊的對象是小孩，事情就嚴重了。

郭鴻儀提到，除了太子里之外，仁德里的崁腳附近也有一大群遊蕩犬，當地同樣是緊鄰東區，人口密集，動保處真的要正視。

一大群遊蕩犬圍殺小黑狗，撕咬致死。（郭鴻儀服務處提供）

小黑狗被遊蕩犬追逐。（郭鴻儀服務處提供）

仁德里的崁腳也有一大群遊蕩犬徘徊。（郭鴻儀服務處提供）

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