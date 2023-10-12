女助理住進老闆家、老闆躲在她衣櫥 闆娘怒問這句揪姦情

劉妻驚見丈夫躲在女助理的房間衣櫥內，氣得控告女助理，獲賠20萬元。示意圖。（資料照）

2023/10/12 16:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕已婚的劉姓男子是一間企業的老闆（負責人），2019年聘任廖姓女子當助理，廖女一併住進劉男夫妻的住處，不料，劉妻卻在去年（2022年）返家時，聽到廖女房間傳出異聲，她進入廖女房間時，驚見丈夫劉男躲在衣櫥內，氣得控告廖女索賠80萬元，廖女否認與老闆劉男有染，台中地院審理認為，劉妻曾向廖女追問，「妳都不怕懷孕嗎？」廖女答覆「我是很堅持做安全措施」，顯示廖女與劉男有性行為，判決這位女助理應賠償劉妻20萬元，可上訴。

判決書指出，劉妻主張，自己與劉男結婚後感情甚篤，廖女於2019年11月間，擔任丈夫劉男的助理，且住入她與丈夫劉男的住所，2020年間，她發現廖女會盛裝打扮，坐上劉男座車的副駕駛座一同出門，此後兩人時常同進同出，舉止親暱，她雖感不悅，但仍相信兩人僅為老闆及員工的關係。

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劉妻指控，她在去年9月28日下午返家後，聽到廖女房間傳來異音，她進入廖女房間，詢問劉男在何處？廖女回覆不清楚，她離開房間後，又感覺廖女剛才的舉止甚為怪異，於是折返，再度進入廖女房間，驚見丈夫劉男竟藏匿於衣櫥內，廖女侵害她的配偶權，應賠償80萬元。

廖女答辯說，她與老闆劉男並無婚外情，僅為公事間往來商務合作。

台中地院認為，劉妻主張廖女與劉男曾發生多次性關係，廖女則是否認，但劉妻提出她與廖女的對話，以及LINE訊息紀錄截圖等證物顯示，劉妻詢問廖女，「你都不怕懷孕嗎？還是你們都有做好安全措施？」廖女答稱「我是很堅持做安全措施」，顯示廖女與劉男確實發展男女交往關係，更曾與劉男發生性行為，已逾越與具有婚姻關係之人往來的社交分際，足以破壞劉妻婚姻，判決應賠償20萬元，可上訴。

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