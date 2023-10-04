人妻PO文公布小三姓名痛罵 法官認無關公共利益判罰金

黃女公布小三姓名，嚴詞批判小三性觀念或道德爭議，高等法院台中分院認為與公共利益無關，判處罰金1萬8000元。（記者張瑞楨攝）

2023/10/04 17:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓女子與林姓男子是夫妻，兩人與洪姓女子都是大學時期的朋友，洪女卻與林男有染，黃女提告勝訴，林男與洪女應賠償黃女60萬元，但黃女卻在訴訟中，在臉書公布洪女姓名，痛批洪女是「小三」，「跑業務好像都有跑到motel（汽車旅館）」，被洪女控告妨害名譽罪，黃女堅稱「洪女介入我的婚姻，侵害我的配偶權，這件事並非跟公共利益無關」，但法官仍認為洪女行為仍屬私德，與公共利益無直接關係，依加重誹謗罪判處黃女罰金1萬8000元，全案確定。

判決書指出，黃女在控告丈夫林男與洪女時（黃女勝訴，但執行未果），於2021年間，於臉書發文指責洪女是「小三」，公布洪女姓名，並指洪女「跑業務好像都跑到motel去咧」、「做那麼多見不得人的事」、「要還錢了沒？」、「敢作沒臉面對」等語，嚴詞批判洪女的性觀念或道德爭議，並指其一再躲藏而不願出面償還債務，洪女提出告訴。

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黃女辯稱，她認為洪女的行為，侵害她的婚姻及家庭，不能說跟公共利益無關；她貼文是為了維護自己的婚姻及家庭、保護合法婚姻與家庭的完整性，希望藉此讓外遇者道德良知羞恥覺醒，不繼續破壞他人婚姻及家庭，符合刑法第311條第1款，「因自衛、自辯或保護合法之利益者」的不罰規定，不過，台中地院一審認為，縱使是事實，但與公共利益無關，因此而侵害他人之隱私權，仍構成誹謗罪，據此依普通誹謗罪判處罰金1萬5000元。

黃女上訴二審，說詞與一審相同，她堅稱是捍衛自己的配偶權，並非與公共利益無關，高等法院台中分院卻認為，黃女控告洪女的民事勝訴，她於臉書指控洪女介入婚姻，並非毫無所據，也非盡屬虛構，但洪女如何處理男女私情？行為是否破壞他人婚姻？是洪女個人道德觀念認知，不足以造成社會大眾的損害，與公共利益無直接關聯。

二審認為，一審依普通誹謗罪論處，但黃女觸犯的是以文字誹謗他人，應以加重誹謗罪論處，撤銷一審判決，改依加重誹謗罪判處罰金1萬8000元，比一審多了3000元，全案確定。

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