為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

人妻PO文公布小三姓名痛罵 法官認無關公共利益判罰金

黃女公布小三姓名，嚴詞批判小三性觀念或道德爭議，高等法院台中分院認為與公共利益無關，判處罰金1萬8000元。（記者張瑞楨攝）

黃女公布小三姓名，嚴詞批判小三性觀念或道德爭議，高等法院台中分院認為與公共利益無關，判處罰金1萬8000元。（記者張瑞楨攝）

2023/10/04 17:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓女子與林姓男子是夫妻，兩人與洪姓女子都是大學時期的朋友，洪女卻與林男有染，黃女提告勝訴，林男與洪女應賠償黃女60萬元，但黃女卻在訴訟中，在臉書公布洪女姓名，痛批洪女是「小三」，「跑業務好像都有跑到motel（汽車旅館）」，被洪女控告妨害名譽罪，黃女堅稱「洪女介入我的婚姻，侵害我的配偶權，這件事並非跟公共利益無關」，但法官仍認為洪女行為仍屬私德，與公共利益無直接關係，依加重誹謗罪判處黃女罰金1萬8000元，全案確定。

判決書指出，黃女在控告丈夫林男與洪女時（黃女勝訴，但執行未果），於2021年間，於臉書發文指責洪女是「小三」，公布洪女姓名，並指洪女「跑業務好像都跑到motel去咧」、「做那麼多見不得人的事」、「要還錢了沒？」、「敢作沒臉面對」等語，嚴詞批判洪女的性觀念或道德爭議，並指其一再躲藏而不願出面償還債務，洪女提出告訴。

黃女辯稱，她認為洪女的行為，侵害她的婚姻及家庭，不能說跟公共利益無關；她貼文是為了維護自己的婚姻及家庭、保護合法婚姻與家庭的完整性，希望藉此讓外遇者道德良知羞恥覺醒，不繼續破壞他人婚姻及家庭，符合刑法第311條第1款，「因自衛、自辯或保護合法之利益者」的不罰規定，不過，台中地院一審認為，縱使是事實，但與公共利益無關，因此而侵害他人之隱私權，仍構成誹謗罪，據此依普通誹謗罪判處罰金1萬5000元。

黃女上訴二審，說詞與一審相同，她堅稱是捍衛自己的配偶權，並非與公共利益無關，高等法院台中分院卻認為，黃女控告洪女的民事勝訴，她於臉書指控洪女介入婚姻，並非毫無所據，也非盡屬虛構，但洪女如何處理男女私情？行為是否破壞他人婚姻？是洪女個人道德觀念認知，不足以造成社會大眾的損害，與公共利益無直接關聯。

二審認為，一審依普通誹謗罪論處，但黃女觸犯的是以文字誹謗他人，應以加重誹謗罪論處，撤銷一審判決，改依加重誹謗罪判處罰金1萬8000元，比一審多了3000元，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
法操》男藝人提告「加重誹謗」，什麼是誹謗，什麼情況下會加重？
2023/08/25 11:07

法操》男藝人提告「加重誹謗」，什麼是誹謗，什麼情況下會加重？
亂報洪秀柱「買通島內大批軍政高層」 《聯合新聞網》前編譯起訴
2023/05/23 09:41

亂報洪秀柱「買通島內大批軍政高層」 《聯合新聞網》前編譯起訴

為台灣舉杯！台酒國慶特調限量登場
不爽捲官司 桃園男寄信給檢警「王八蛋收」 結局慘了
2023/01/11 16:34

不爽捲官司 桃園男寄信給檢警「王八蛋收」 結局慘了
留言指女星「偷吃別人老公」被求償200萬 羅莉塔出庭強調「親身經歷」
2022/12/20 19:32

留言指女星「偷吃別人老公」被求償200萬 羅莉塔出庭強調「親身經歷」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播