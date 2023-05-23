亂報洪秀柱「買通島內大批軍政高層」 《聯合新聞網》前編譯起訴

前國民黨主席洪秀柱不滿《聯合新聞網》的報導，去年8月24日向台北地檢署按鈴控告。（資料照，記者錢利忠攝）

2023/05/23 09:41

〔記者錢利忠／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱不滿《聯合新聞網》去年8月22日報導「洪秀柱等人向習（近平）誇口，已買通島內大批軍政高層」、「只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑」等內容，怒控時任《聯合新聞網》編譯李京倫加重誹謗；台北地檢署認定李女罪證明確，今天（23日）起訴。

李女庭訊時承認發布該篇新聞，辯稱消息來源是由中國的消息人士傳送電子郵件至她的個人信箱，此前她未曾與該名消息人士接觸或往來。

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李女供稱，針對該名消息人士提供的訊息，她未進行任何查證，僅稍微增添「消息人士認為」、「消息人士點出」、「消息人士說明」、「該消息人士最後總結道」等文字潤飾，即把該消息人士的電子郵件內容原文照引發布。

檢方傳喚聯合新聞網新聞部採訪中心副主任作證，該名副主任證稱，曾多次詢問李女該則新聞的來源，但李女拒絕透露。

檢方認為李女報導新聞之前，沒有善盡查證責任，事後也無法交代消息來源，認定她涉及加重誹謗的事證明確。據了解，李女於事發後已離職。

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