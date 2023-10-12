7旬男疑打瞌睡撞安全島 車頭重創、人嚇壞送醫

肇禍車輛車頭毀損。（民眾提供）

2023/10/12 13:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區今天凌晨發生自撞安全島車禍，71歲葉姓男駕駛雖無明顯外傷，但嚇得臉色蒼白，由119救護車協助送醫。警方初步調查，葉男疑因打瞌睡釀成車禍，正釐清事故原因。

警方調查，葉姓駕駛今天凌晨2時51分許，駕車行經中山四路與民益路路口時（中山四路南下），突然撞上安全島，撞到交通號誌牌才停止，車頭因而毀損嚴重。警方獲報趕往現場協助指揮交通並通知拖吊車拖吊。

請繼續往下閱讀...

葉姓駕駛雖未受傷，但臉色蒼白、狂冒冷汗，由119人員將其送往小港醫院就診。葉姓駕駛並無酒精反應研判打瞌睡釀成車禍，現場交由交通隊測量，詳細肇事原因尚待釐清。

有民眾反應該路口經常發生車禍，質疑防撞桿未發揮功效。小港分局援引統計數據指出，今年該路口共發生19起車禍，原因大多為恍神、緊張、分心駕駛，另有倒車未依規定、未保持行車安全間隔、未注意車前狀況及違反交通號誌及指揮，未有直接與防撞桿有關車禍。

小港分局分局長謝承甫呼籲，民眾駕車應注意車前及四周狀況，減速慢行停、看、聽，行車應注意車況及安全，並隨時注意駕車精神及車輛狀況，避免事故發生。

小自客車駕駛疑因打瞌睡，撞上安全島。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法