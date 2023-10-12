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和平高中遭恐嚇大屠殺 警方巡邏次數增5倍

台北市警察局上下課在和平高中周邊安排守望警務，巡邏次數較平日增加5倍。（台北市警察局提供）

台北市警察局上下課在和平高中周邊安排守望警務，巡邏次數較平日增加5倍。（台北市警察局提供）

2023/10/12 12:47

〔記者蔡思培／台北報導〕有不明人士日前在社群平台IG恐嚇，將在台北市和平高中進行大屠殺，引來各界關注。台北市警察局表示，上下課周邊安排守望警務，全天候上課期間也加強警備，巡邏次數較平日增加5倍。

民眾黨北市議員張志豪今在台北市議會警政衛生委員會表示，和平高中在網路發生大屠殺恐嚇，原本以為類似情況只會發生在國外，沒想到國內也出現針對學生的恐嚇，他也關心警察局目前偵辦進度、是否已鎖定犯嫌。張提醒，恐嚇人在網路沒有敘明用何種方式攻擊，希望警方再提高警覺，將學生、老師安全視為第一優先。

警察局長張榮興表示，第一時間為假日，警方也與學校聯繫，安排加強警力巡查、駐守，當成真的事件預防，並了解恐嚇來源，留言來自境外，目前由刑事局與大安分局、刑大偵辦中。警方已對國外網站IP聯繫要求位置，但研判嫌犯人在境內，使用國外伺服器。

大安分局長王寶章說，10日接到學校通知就與教官保持聯繫，也派員到校園針對可疑區域調查，昨天是恐嚇後第一天上班日，警方在針對上下課重點時段安排守望警務，全天候上課期間也加強警備，巡邏次數較平日增加5倍，至於上課期間校園內部委由教官巡守，若有異狀立刻通知警方處置，校方也將夜間晚自習暫停。

上課期間校園內部委由教官巡守。（台北市警察局提供）

上課期間校園內部委由教官巡守。（台北市警察局提供）

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