曹興誠批中天「匪台、造謠」 檢方：「非毫無憑據」不起訴

聯電前董事長曹興誠被告後曾指出，媒體告個人，荒唐至極！中天此舉，顯屬誣告，待其敗訴後，「我會反告，要求中天賠償50億」。（資料照）

2023/10/12 09:33

〔記者錢利忠／台北報導〕聯電創辦人曹興誠去年9月在記者會上拒絕「中天新聞」記者林宸佑提問，並當眾批中天是「匪台」、調侃說「你還有臉站在這裡，我替你慚愧啊」、「你們都是造謠」、「顛倒黑白罪惡之大成」等語，事後引來中天控告妨害名譽；台北地檢署認定，曹興誠並非毫無憑據之單純抽象謾罵，今不起訴。

曹興誠當時挨告後，也發聲明對外表示，媒體告個人，荒唐至極！中天此舉，顯屬誣告，待其敗訴後，「我會反告，要求中天賠償50億」，並捐出用以加強國防。

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不起訴書提及，曹興誠的相關言論，是就其對於中天電視經營之中天新聞台的爭議，所做出的價值判斷，而提出主觀且與事實有關連之意見或評論，尚非毫無憑據之單純抽象謾罵。

北檢還提及，中天電視身為大眾媒體，具有在當代民主社會扮演第四權之功能，其所利用之傳播方式，散布力強大，本具有相當之影響力，其政治立場、報導選材、新聞倫理等事項，攸關社會大眾之公共利益，自屬於可受公評之事，曹興誠發表的言論，既非杜撰不實，即屬於善意發表之合理評論範疇，難認定曹興誠有何公然侮辱、誹謗的主觀犯意。

關於曹興誠槓上中天新聞一事，起源於去年9月1日，曹舉行國際記者會，解釋他已放棄新加坡國籍，回歸中華民國台灣國籍，並說明捐款30億元強化台灣國防的重要計畫，記者會上中天新聞記者提問，引來曹興誠的不滿，進而擦槍走火，爆出曹興誠嗆中天「匪台」的插曲。

當時曹興誠在記者會上批中國清零政策「非常愚蠢」，病毒跑來跑去，怎麼可能清零？從清零政策可以證明中共腦殘。林宸佑提問曹：「剛剛曹董有特別提到，病毒會跑來跑去，動態清零是不可能的，但是之前陳時中（中央流行疫情指揮中心前指揮官）就是有提清零的政策，所以曹董是在質疑陳時中的防疫政策嗎？那另一方面，大陸對台灣的威脅日益增加，所以會不會覺得跟…」

此時，曹興誠揮手打斷林宸佑的提問，並回答「你這第1個題目有陷阱，你是哪一家報社的？」林宸佑回答：「中天」；曹接著說：「中天我不回答，這匪台嘛這個；中天根本是誹謗，你（指提問的林宸佑）還有臉站在這裡，不慚愧啊？」林接著再問：「現在大陸對台灣日益威脅，跟蔡總統抗中保台有關係，挑釁呢？」曹則回說：「中天的請不要站在這裡發問。」

後來曹興誠回答其他媒體提問「關於對於中國威脅上的心理建設」時，再次批罵「中天」；曹說：「心理建設各方面嘛，第一個你要知道中共要來消滅你，你不認為他是敵國，那就很蠢啊。人家要消滅你，我們要跟他友好？要保持中立？人家每天要來消滅你，美國派艦隊保護你70年，不然我們現在都變小粉紅、老粉紅啊。美國幫助你，那你說美國人不會派兵來，這時候很多顛倒是非顛倒黑白，尤其像「中天」就是集這種顛倒黑白罪惡之大成啊，大家以後「中天」不要再看了，要看「中天」比小孩看污穢漫畫更糟糕，要嚴厲禁止。所以現在我們要把誹謗刑責拿掉，那「中天」很多言論其實都可以告他的，要讓他賠錢的。」

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