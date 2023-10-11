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首頁　>　社會

10/11 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

今晚（10月11日）開獎的第112000243期雙贏彩、第112000243期今彩539，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

今晚（10月11日）開獎的第112000243期雙贏彩、第112000243期今彩539，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/11 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月11日）開獎的第112000243期雙贏彩、第112000243期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000243期雙贏彩中獎號碼為「06、09、13、14、15、16、18、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎共405注中獎，每注可得500元；肆獎共1452注中獎，每注可得100元。

第112000243期今彩539中獎號碼為「29、31、32、35、39」，頭獎摃龜；貳獎193注中獎，每注可得2萬元；參獎共5505注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6308注中獎，每注可得50元。

第112000243期39樂合彩中獎號碼為「29、31、32、35、39」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共349注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9399注中獎，每注可得1125元。

第112000243期3星彩中獎號碼為「076」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000243期4星彩中獎號碼為「7692」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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