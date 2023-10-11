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台中榮總、東大地下道傳行李箱爆炸 竟是街友嫌隙縱火遭逮

張姓街友放置地下道的物品被燒毀。（民眾提供）

張姓街友放置地下道的物品被燒毀。（民眾提供）

2023/10/11 21:26

〔記者許國楨／台中報導〕通往台中榮總、東大間的地下道，8日驚傳行李箱爆炸疑案，迅速在經常通行的學生及醫護間引發討論，人心惶惶，轄區警方今日說明表示，係因兩名在此處的街友有嫌隙，其中一人縱火燒對方的行李箱洩憤，而警方9日迅速將涉案街友逮捕到案，訊後依公危罪嫌送辦。

針對這起縱火案，現場除被燒毀的行李箱及衣物，牆壁也被燻黑一大片，驚悚場景迅速在網路引發是否行李箱爆炸討論，對此轄區第六分局今天表示，警方是在8日上午8時接獲報案，西屯區台灣大道4段及東大路口的地下道有失火情事，經迅速到場查看，係街友放置物品遭人縱火，所幸現場無人員傷亡。

經查，該案係因分別49歲、33歲的陳姓及張姓街友長期嫌隙，陳男用打火機燃燒張男物品洩憤，警方獲報到場時，榮總志工已持滅火器撲滅火勢，幸無人員傷亡，經調閱監視器過濾，鎖定戴黑色鴨舌帽、著黑色上衣、灰色長褲、黑色鞋子、肩上掛白色毛巾的陳男，案發時蹲在起火點前縱火。

案經警方擴大監視器調閱範圍追查，隔天晚上9時許在統聯中港轉運站將陳男查緝到案，他供稱因先前在台中火車站時，與同為街友的張男糾紛，因而縱火燒對方物品洩憤，訊後訊後依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

六分局呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

警方隔天迅速逮捕涉縱火的陳男。（警方提供）

警方隔天迅速逮捕涉縱火的陳男。（警方提供）

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