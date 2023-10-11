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澎防部上尉輔導長逾假未歸 輕生送醫不治

澎防部陳姓上尉軍官，開車到媽祖文化園區附近輕生。（民眾提供）

澎防部陳姓上尉軍官，開車到媽祖文化園區附近輕生。（民眾提供）

2023/10/11 12:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年國慶連假長達4天，原訂於昨（10）日晚間收假的澎防部陳姓上尉輔導長，卻逾假未歸，經部隊與家屬聯絡，表明陳已出門回營，但撥打其手機都無人回應，因此展開協尋，在馬公市媽祖文化園區發現陳員車輛，緊急送醫後仍宣告不治，由馬公警分局與澎湖憲兵隊進行調查。

據了解，陳姓軍官原訂於昨（10）日深夜22時收假，但陳迄22時30分仍未返營，經單位少校營輔導長於深夜22時40分聯繫陳員胞弟，胞弟表示陳員於晚間21時就已出門返營，隨即協助聯繫陳員，惟陳員電話均無回應，嗣經單位少校營輔導長前往陳員家中協尋，於23時50分在澎湖媽祖文化園區附近，發現陳員的自小客車。

陸軍澎湖防衛指揮部今（11）日表示，陳姓軍官昨日晚間未依時收假返營，單位即聯繫家屬並派遣幹部協尋，於深夜在澎湖媽祖觀光文化園區附近，發現該員倒臥在自用轎車內已無意識，疑似自傷，復經送往衛生福利部澎湖醫院急救，於今（11）日凌晨1時10分宣告不治，現由澎湖縣馬公警分局與澎湖憲兵隊聯手偵辦中。

澎防部指出，已於第一時間指派高階幹部前往協處與通知家屬，後續將全力配合檢警調查、釐清案情，並協助家屬辦理治喪事宜。

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