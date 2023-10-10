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提醒翁仔某看電影勿交談！男友遭罵「差勁」 她這句話氣跑對方

女子去看電影，同行男友提醒一對中年夫妻看電影別交談，卻遭對方破口大罵；示意圖。（資料照）

女子去看電影，同行男友提醒一對中年夫妻看電影別交談，卻遭對方破口大罵；示意圖。（資料照）

2023/10/10 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友與男友相約去看電影，過程中一對中年夫妻交談音量過大，在被提醒後還用手指著原PO男友的鼻子破口大罵，在男友與對方爭執當下，原PO補了一句「可能人家是老年癡呆，看完電影就忘了」，氣得該對夫妻立刻走人。

據網友在《爆料公社》發文表示，昨日與男友去新竹市遠東巨城購物中心威秀影城看電影，由於一對中年夫妻在看影片過程常交談、討論劇情，音量大到鄰座的原PO以及男友都受到干擾，於是原PO男友就在影片放映結束後上前提醒，「下次麻煩看電影不要講話！」

而中年女子當下沒有致歉，還與身旁的丈夫抱怨「好倒楣，坐在這種人旁邊」、「現在看個電影都不能討論劇情」，而原PO男友見狀忍不住回應，「你們不是講一兩句欸！」

原PO表示，後來中年女子用手指著男友鼻子一直大罵「你很差勁」，男友見狀，比出「黑人問號」手勢回應，但女子卻很激動的回嗆，「你的手不要過來」。

而原PO以及女子的丈夫都在一旁試圖勸架，原PO卻與男友直言，「對啊！為什麼不能邊看邊討論啊？體諒一下老人家好嗎？可能人家是老年癡呆，看完電影就忘了，是要怎麼討論劇情啊」，此話一出，氣得該對夫妻立刻走人，女子的丈夫還轉頭表示，「你們講話很不客氣！」

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言回應，「看電影最討厭一直講話、一直抖腳、一直踢椅子的人」、「看電影是應該要保持安靜，想要討論劇情乾脆回家」、「討論劇情亦屬個人自由，前提是在不影響他人的情況之下」、「什麼樣的人都有，但我覺得妳的處理方式很好！罵人不帶髒字還能把人趕走」、「看電影保持安靜不是常識嗎？代表長者教育失敗」。

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