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「神經病」3字代價1萬元 醉翁亂警執勤吞罰金

歐姓老翁遇警盤查，脫口說出神經病，法院判處1萬元罰金。（記者姚岳宏翻攝）

歐姓老翁遇警盤查，脫口說出神經病，法院判處1萬元罰金。（記者姚岳宏翻攝）

2023/10/10 15:17

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區74歲歐姓老翁，與友人到小吃店吃飯後步行回家，行經松山路、福德街口時，老翁的友人疑酒醉失足摔倒，頭部濺血後昏迷，一旁執行交通疏導的警員上前查看，歐翁卻不聽員警制止，執意要搬動友人，還罵警「神經病」，員警將歐翁依妨害名譽等罪嫌送辦，法院判處1萬元罰金。

警方調查，信義分局福德街派出所員警今年3月25日下班尖峰時刻，於信義區松山路、福德街口執行交通疏導勤務時，見歐姓民眾與另名男子站立於路口，下秒不知名男子突然往後倒，員警見狀趕緊向前查看，研判可能因不勝酒力而跌倒。

由於該男倒地後流血且昏迷，隨隨即通知救護人員到場，惟歐姓民眾不聽警察勸阻，執意搬動男子，警察深怕二度傷害，當場斥責規勸民眾，民眾才停止動作。

事後員警欲查證歐姓老翁身分，未料歐翁非但不配合，還對著執勤員警脫口說出「神經病」，當下員警要求歐姓老翁道歉，但歐翁堅稱自己沒有錯，警方依妨害名譽及妨害公務罪將他送辦，歐姓老翁遭法院判決處1萬元罰金。

信義分局呼籲，民眾應理性飲酒，切勿過量導致脫序行為，更不容許藉機滋事挑戰公權力，影響公權力行使之行為警方必定依法究辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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