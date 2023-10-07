妻生前與老公同袍搞曖昧 人夫從這遺物挖出證據

曾男從亡妻手機找到出軌證據。（示意圖與本案無關，記者王俊忠攝）

2023/10/07 23:56

〔記者王俊忠／台南報導〕曾姓男子的妻子小真於7、8年前離家出走，兩人一直分居，曾男過去的軍中同袍阿陽（皆化名）也認識小真。小真2021年9月病逝後，曾男從妻子手機遺物，發現妻子LINE與阿陽有親暱對話，兩人還互訴想你、愛你，憤而向阿陽求償40萬元；台南地院法官認定阿陽與小真的親暱對話、有不正常男女交往關係，判阿陽要賠3萬元給曾男。

曾男主張，妻子過世後，他從妻子手機遺物，發現妻子於2021年7月中旬到同年8月底，與阿陽有超乎一般男女朋友關係的對話，已破壞其婚姻，他要求阿陽道歉，對方一直避而不見，直到2022年2月才傳訊給他稱「人已不在，請節哀，讓我們理智的解開心結，我對此事也很難過、抱歉、對不起」。

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之後，阿陽還透過雙方共同友人，傳達願以50萬元跟曾男和解。曾男對此拒絕、還說阿陽侵害其配偶權並非子虛烏有，並向阿陽求償40萬元。

阿陽辯稱因為小真生病、罹患腫瘤2期，才對小真語多關心與鼓勵，加上女方經濟能力不佳，提供小真金援，與小真沒有逾矩情事。

法官檢視小真與阿陽的對話內容，發現兩人不但互訴愛意，阿陽擔心與小真的對話被自己的妻子看到，還把對話訊息刪掉。假如真如阿陽所言，與小真對話是出於朋友的關心與善意，那為何阿陽要在2022年2月傳訊給曾男，表達「很抱歉、對不起」？曾男主張妻子與阿陽有逾越一般普通男女社交的不正常往來，應可採信。

法官考量曾男與阿陽雙方的身分、經濟能力等條件，曾男自承妻子小真於7、8年前離家出走後，即未與小真同住，與阿陽侵害其配偶權的情節、曾男所受精神上痛苦等要件，判定阿陽賠償3萬元慰撫金給曾男即可；可上訴。

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