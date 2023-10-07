傻眼！人工流產沒做好胎死腹中 新竹婦產科醫師判賠

人工流產沒做好導致胎死腹中，新竹地院法官認定，婦產科醫師邱男有醫療疏失，判賠35萬8千元。（資料照）

2023/10/07 22:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣蘇姓兩寶媽發現懷孕不願再生第三胎，於是前往診所人工流產，沒想到邱姓醫師竟未處理好，蘇女前往其他醫院裝避孕器時，赫然發現胎兒還在且無法流產，事後又因身體不適，被檢查出先前服用墮胎藥導致胎死腹中，蘇女憤而向新竹地院提告，並對邱姓醫師求償60萬元，法官認定邱男有醫療疏失，判賠35萬8千元。

去年9月發現懷孕的蘇女，因已育有兩名幼兒，遂到婦產科診所由邱姓醫師進行人工流產。當天邱男以超音波檢查確認懷孕5週已有胚囊，嬰兒體長約0.9公分，即開立人工引產RU486藥物，蘇女在診所櫃檯於護理師面前服用，隔兩天再依醫囑服用其他藥物。回診時，邱男再以超音波檢查，檢查過程中告知蘇女「都流乾淨了，只剩下一點點黏膜」等語，並再開立宮縮藥。

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沒想到去年10月蘇女前往其他醫院欲裝避孕器時，醫師先驗孕以排除風險，赫然發現嬰兒根本沒有流產還在腹中，持續成長且已有心跳，已達懷孕9週又5天之程度，表示已無法人工流產。

蘇女說，為解決本件醫療糾紛，曾向新竹縣政府衛生局申請醫療爭議調處，經衛生局第一次調處會議，邱男片面要求取消，衛生局第二次調處當天，衛生局人員數次撥打電話聯絡，邱男竟僅答稱不會出席，至今對此事仍置若罔聞，毫無顧念病患同理心。

事後蘇女因身體不適至另一診所就醫，方得知因曾服用RU486，導致胎兒在11週又6天時胎死腹中！婦幼診所緊急進行子宮搔刮手術治療，為失敗人工流產進行後續救治，為此蘇女憤而對邱男求償60萬元。

斟酌法官審酌蘇女信任邱男，以為僅須服用RU486藥物即可順利人工流產，不料因邱男醫療過失未及早發現流產失敗，使胎兒在原告不知情下持續發育達9週又5天，已無法人工流產，蘇女以為未來必須養育第3名預料外之嬰兒，影響其生涯規劃及家庭經濟，嗣又因胎兒受RU486藥物影響而於懷孕11週又6天時胎死腹中，被迫全身麻醉及子宮搔刮手術並住院，損害身心健康，堪信確實受有相當程度痛苦。最後判賠35萬8千元。

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