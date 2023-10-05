演很大！警cosplay超商店員 車手遭逮嚇一跳

員警（左）cosplay超商店員，趁車手（右1）與被害人交易時脫掉超商背心衝上前逮人，讓車手嚇一大跳。（圖由警方提供）

2023/10/05 11:26

〔記者湯世名／彰化報導〕超會演！為了遏阻詐騙，警方花招百出！彰化縣1名女子被假理財專員詐騙160餘萬元，警方獲報後，讓被害人再次約出對方，相約在便利商店面交60萬元，員警為此cosplay成便利商店店員，為了不被車手看出破綻，員警除穿上超商背心還先特訓學習站櫃台、將貨物擺上架等技巧，2名車手出現與被害人展開交易，果真沒有識破員警就在身邊，警方見時機成熟亮出身分一擁而上逮人，讓車手當場嚇一大跳還直呼「倒楣」。

彰化警分局指出，42歲女子上月29日至大埔派出所報案稱遭詐騙集團以「假投資名義」詐騙160萬餘元，心有不甘，警方指導她持續與該詐騙集團聯繫，並相約於10月2日晚間至彰化市某便利商店門市面交60萬元。

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警方為順利收網，當天還讓員警事先在便利商店偽裝店員埋伏，員警為了「演得像」，除了穿上超商背心，還向正港店員學習如何站櫃台、擺放物品上架等技巧，還將60萬元偽鈔交給被害女子。時間一到，果然有1名車手出現，被害女子將事先準備好的偽鈔交給車手，雙方在店內交易，殊不知假扮店員的員警就埋伏在車手身邊，待警方蒐證齊全，立即脫掉背心，與埋伏在店內的其他員警一擁而上，順利將車手逮捕到案。隨後警方又於附近查獲負責盯哨的另名車手，2名車手雙雙落網。車手假扮成專員想蒙騙被害人，卻沒想到員警也會cosplay，甚至偽裝到讓車手看不出來，順利當場逮捕。

經帶返所後詢問後，2名車手初步坦承受他人指示前往便利商店收款。警方在2名車手身上計查扣60萬假鈔、智慧型手機2支、工作證1張、現金收款收據1張。警方並從2人身上起出疑似其他案件詐騙得手的144萬餘元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警扮超商店員，車手（右1）遭逮時嚇一大跳。（圖由警方提供）

警方在超商附近查獲另1名車手（左）。（圖由警方提供）

警方從2名車手身上起出現金144萬餘元。（圖由警方提供）

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