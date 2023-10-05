問題學生把同學打到不敢上學 家長會長痛罵家長「頭腦有問題」判賠

胡姓家長會長怒罵姜男「你會教出這種孩子，就知道你的水準在哪裡」、「請問你兒子殺人放火可以嗎？辱罵師長可以嗎？把同學打到住醫院可以嗎？」姜不滿提告，刑事部分檢方不起訴，民事部分，法官判胡男應賠1萬5千元。（資料照）

2023/10/05 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕姜姓男子的孩子多次違反校規，把同學打到不敢上學，被學校退學後變成中輟生，姜男想幫兒子復學，但胡姓家長會長不同意，怒罵他「你會教出這種孩子，就知道你的水準在哪裡」、「請問你兒子殺人放火可以嗎？辱罵師長可以嗎？把同學打到住醫院可以嗎？」姜不滿提告，但刑事部分檢方不起訴，民事部分，法官判胡男應賠1萬5千元。

判決指出，姜姓男子安排孩子就讀中部某知名私校的國中部，結果孩子因多次違反校規，被學校認為不適合再繼續留校，因此新學期開始，就沒有寄註冊單給家長，孩子也變成中輟生；2020年12月19日上午9點，學校舉辦校慶活動，姜男帶著孩子返校被擋在校門，與胡姓家長會長為了孩子是否返校就讀一事發生爭執。

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過程中、胡、姜吵得不可開支，胡情緒失控，在校門口痛罵姜「你是算老幾」、「你算什麼東西呀」、「你是哪個鳥呀」、「狗屁」、「你什麼東西呀」，姜男錄音後直接報警提告。刑事部分，法官判胡男罰金8千元，民事部分，判胡男應賠1萬5千元。

校慶衝突過後，檢方針對姜姓學生的復學問題，召集20多名相關人士與會討論，結果胡姓家長會長又在會議上，表達反對意見，揚言「如果他能夠復學，那一天我們所有的家長在門口拉白布條，找記者來，看看這是什麼樣的政府，什麼樣的教育單位、什麼樣的家長教出什麼樣的學生」，並痛罵姜男「你到現在頭腦有沒有問題呀」、「這家長頭腦有問題」、「你算老幾」、「你會教出這種孩子，就知道你的水準在哪裡」。

姜不滿，再度提告，但這次檢方認為胡男身為家長會長，明確表達反對讓姜男兒子復學，加上姜姓學生有傷害同學的行為，若復學恐有讓其他學生受到危害的立場，但姜男仍表達欲讓孩子復學，胡男才會出言質疑他「頭腦有問題」，因此認定不構成公然侮辱，偵結處分不起訴，姜不服再議也被駁回。

姜另提民事求償16萬元，高雄簡易庭法官認為，胡男未能理性對重姜男意見，用謾罵羞辱的言詞回應，確實已貶低姜男的人格及評價，因此判他應賠1萬5千元，可上訴。

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