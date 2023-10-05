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臨時工疑求愛不成槍殺「關渡鹹粥」已婚闆娘 今殺人罪起訴

臨時工周俊男疑求愛不成，槍殺「關渡鹹粥」已婚老闆娘，今被依殺人罪起訴。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

臨時工周俊男疑求愛不成，槍殺「關渡鹹粥」已婚老闆娘，今被依殺人罪起訴。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

2023/10/05 09:22

〔記者溫于德／台北報導〕51歲臨時工周俊男疑求愛不成，6月10日槍殺「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，士林地檢署今偵結，依殺人、非法持有具殺傷力之非制式手槍、非法持有子彈等罪，起訴周男，並預計上午11時將在押周男移審，由士林地院決定續押或交保。

警方調查，已離婚的周男育有1子，小孩平時在南部，他獨自在台北工作、擔任臨時工與送貨員，住處就在台北市知行路「關渡鹹粥」附近。

半年前，周男到鹹粥店吃早餐，見潘女驚為天人，雖明知潘女有家庭，卻因為鮮少看到潘女的丈夫出現，於是賣力追求，甚至還想透過友人送錢給潘女；然而，郎有情妹無意，潘女不勝其擾，多次向親友訴苦，刻意與周男保持距離。

6月10日下午，周男獨自騎車到鹹粥店，當下潘女沒發現他怒氣沖沖衝進來，走到面前想理論，未久周男竟拿出手槍近距離朝潘女開了1槍再逃跑。

周男犯案騎車逃往社子島路旁再棄車，接著徒步走到新北三重一處公園丟棄槍彈，打算搭客運返回雲林老家；但他也擔心一下車就被逮，改搭計程車先到林口一帶，再跑到林口火力發電廠旁的土地公廟休息。

後來警方掌握周男行蹤，11日凌晨1時左右，趁他呼呼大睡時逮人，並押他到三重起出犯案凶槍。

周男聲稱槍枝是死去友人所寄放，而他雖曾單戀潘女，但否認情殺；至於他會對潘女開槍，是因為某次去消費時，潘女對他態度不好、沒將餐點送上桌，他才想拿槍嚇嚇潘女，未料鬧出人命。

檢方訊後認定周男犯殺人、非法持有具殺傷力之非制式手槍、非法持有子彈等罪，且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，全案今偵結起訴。

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