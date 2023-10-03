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李慶華涉詐領助理費被通緝 名下豪宅1889萬拍定

李慶華名下「日月光社區」豪宅，今日以1889萬元拍定。（士林分署提供）

李慶華名下「日月光社區」豪宅，今日以1889萬元拍定。（士林分署提供）

2023/10/03 18:18

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨前立委李慶華涉詐領助理費532萬餘元，新北地院審理時李卻神隱，2018年11月31日被發布通緝，至於李名下位於新北市汐止區的「日月光社區」樓中樓等不動產，經士林地院三拍仍未拍定，行政執行署士林分署今天舉行「123聯合拍賣會」，順利以1889萬元拍定。

李慶華位於「日月光社區」的不動產是大樓第23、24景觀樓中樓，以及3個平面車位；而債權人為「日月光社區公寓大廈管理委員會」。士林分署今日以1889萬元拍定樓中樓，另兩個車位各以137萬元拍出。

士林分署同時負責拍賣紅富海集團負責人，位於捷運紅樹林站附近的商辦樓房9間，今日分8標拍賣，其中4間房屋分4標，各以2101萬元、2211萬元、2768萬元、1930萬元拍定。

至於紅富海集團成員位於捷運明德站附近的4間住宅大樓，則分2標拍賣，分別以6459萬餘元及6581萬餘元拍定。另位於士林區的一筆土地，也以51萬元順利拍出。

動產部分，一部2020年12月出廠的深灰色保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車，經41次競價，以428萬元拍定，溢價30萬元；另陽信商業銀行的股票2302股，則以2萬3700元拍定。

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