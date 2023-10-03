林秉樞施暴高嘉瑜案 檢方通知近日執行

檢方已通知男子林秉樞近日到案執行。（資料照）

2023/10/03 12:15

〔記者王定傳／台北報導〕男子林秉樞對前女友、民進黨立委高嘉瑜犯下傷害、偷拍等家暴案，其中，傷害罪判刑8月，不得易科罰金，另觸犯多罪，判刑2年2月，「得」易科罰金78萬元，林因未上訴已定讞；據了解，新北地檢署已通知林秉樞近日到案執行，至於林秉樞可否順利易科罰金繳錢了事，亦或發監執行，須視檢方決定。

立委高嘉瑜被林秉樞施暴等案，前年11月底爆發後，林被逮捕，聲押獲准，共遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保；檢方依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等罪名起訴林。

請繼續往下閱讀...

一審新北地院依傷害罪判他8月徒刑，不得易科罰金，其他恐嚇、妨害秘密、誹謗、偽造文書、變更他人電磁紀錄、強制6罪均為6月以下徒刑，合計2年2月徒刑，得易科罰金78萬元；上訴後，高院7月13日判決駁回，可上訴三審。不過，林並未上訴而確定。

此外，有媒體報導，林秉樞收押時曾與涉犯貪汙罪的公路總局養路士林志順同房，2人關係不洽，林志順原否認犯罪，卻因受不了林秉樞每天騷擾，無奈招供「我全認」，只求交保遠離林秉樞，新北地院則判處林志順2年10月徒刑，褫奪公權1年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法