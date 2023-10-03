為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

林秉樞施暴高嘉瑜案 檢方通知近日執行

檢方已通知男子林秉樞近日到案執行。（資料照）

檢方已通知男子林秉樞近日到案執行。（資料照）

2023/10/03 12:15

〔記者王定傳／台北報導〕男子林秉樞對前女友、民進黨立委高嘉瑜犯下傷害、偷拍等家暴案，其中，傷害罪判刑8月，不得易科罰金，另觸犯多罪，判刑2年2月，「得」易科罰金78萬元，林因未上訴已定讞；據了解，新北地檢署已通知林秉樞近日到案執行，至於林秉樞可否順利易科罰金繳錢了事，亦或發監執行，須視檢方決定。

立委高嘉瑜被林秉樞施暴等案，前年11月底爆發後，林被逮捕，聲押獲准，共遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保；檢方依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等罪名起訴林。

一審新北地院依傷害罪判他8月徒刑，不得易科罰金，其他恐嚇、妨害秘密、誹謗、偽造文書、變更他人電磁紀錄、強制6罪均為6月以下徒刑，合計2年2月徒刑，得易科罰金78萬元；上訴後，高院7月13日判決駁回，可上訴三審。不過，林並未上訴而確定。

此外，有媒體報導，林秉樞收押時曾與涉犯貪汙罪的公路總局養路士林志順同房，2人關係不洽，林志順原否認犯罪，卻因受不了林秉樞每天騷擾，無奈招供「我全認」，只求交保遠離林秉樞，新北地院則判處林志順2年10月徒刑，褫奪公權1年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林秉樞施暴只關14天 秋節後執行
2023/09/28 05:30

林秉樞施暴只關14天 秋節後執行
再14天重出江湖！ 柯昱安曝光林秉樞交友軟體照：非假帳號請小心⋯⋯
2023/09/27 20:12

再14天重出江湖！ 柯昱安曝光林秉樞交友軟體照：非假帳號請小心⋯⋯

「鳳凰Villa」隆大營建41週年年度鉅作
林秉樞暴打高嘉瑜只要再服刑14天 中檢證實接獲代執行函文
2023/09/27 15:45

林秉樞暴打高嘉瑜只要再服刑14天 中檢證實接獲代執行函文
林秉樞再關14天就能出獄 高嘉瑜：只會讓加害者更囂張
2023/09/27 10:34

林秉樞再關14天就能出獄 高嘉瑜：只會讓加害者更囂張
獨家》不上訴！林秉樞施暴高嘉瑜案定讞 再關14天就出獄
2023/09/27 06:22

獨家》不上訴！林秉樞施暴高嘉瑜案定讞 再關14天就出獄
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播