月餅變「拾得物」長螞蟻還不敢丟 警嘆：真應景

民眾撿來月餅變成拾得物，上面爬了滿滿螞蟻。（記者王捷攝）

2023/10/03 06:16

〔記者王捷／台南報導〕部分民眾撿到東西怕被告侵佔，會拿去派出所，台南警方在中秋節後收到兩盒沒人吃的月餅，其中一盒品牌不明的月餅，今天凌晨一查，爬了滿滿螞蟻，另一盒則快過期，拾得物承辦人還不敢丟掉，怕哪天拾得人回來拿餅，除了嘆氣諷「真應景」外，也希望能針對「撿到食物」來修法。

警方在拾得物的受理實務上，以500元作為分界，如果民眾撿到明顯500元以上的財物，公告半年沒人領，就會把拾得物交給拾得人，如果是500元以下，是公告15天，但麻煩的是撿到食物，不但沒有詳細規定警方撿到食物怎辦？部分食物還沒等到15天就會腐敗，這些撿來的食物處於法令的灰色空間中。

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台南警方就在中秋節過後連續兩天收到兩盒撿來的月餅，其中一個拾得人跑進派出所，拿著一盒月餅就往值班台上一甩，就說撿到的，然後什麼資料都沒留就跑了，這盒月餅沒有牌子、沒有保存期限，今天凌晨拾得物承辦人一打開月餅，發現爬了滿滿的螞蟻，直喊噁心。

另一盒月餅的拾得人，到警所聲稱這盒月餅就吊在他的機車上，讓他很苦惱，警員拜託拾得人，如果是擔心被告，那在警方這裡簽切結書，因為是500元以下拾得物，所以可以將月餅帶回保管或丟掉，但拾得人不願意，但這盒月餅再過不久就要過期。

依民法806條，如果是易腐物，警察機關可以拍賣變換成金錢保管，但是公務機關要辦拍賣會，這是很冗長的行政程序，等拍賣會舉辦了，月餅說不定不只長螞蟻，希望相關單位能修法，讓警察機關能自行處理撿到的易腐食。

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