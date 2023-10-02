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錢白花了！車禍調解付6萬6未獲撤告 檢代為求情建請免刑

林姓曳引車司機撞傷小客車駕駛，依照調解內容賠償6萬6000元仍被起訴。示意圖。（記者江志雄攝）

林姓曳引車司機撞傷小客車駕駛，依照調解內容賠償6萬6000元仍被起訴。示意圖。（記者江志雄攝）

2023/10/02 19:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣68歲林姓男子，駕駛曳引車在蘇花公路侵入來車道，撞上對向小客車，造成男性駕駛阿豪受傷，雙方在宜蘭地方法院調解成立，林男賠償6萬6000元，不料，阿豪未撤回告訴，檢察官仍依過失傷害罪起訴林男，建請法官予以免刑。

檢警調查，去年10月間，林姓男子駕駛曳引車沿著蘇花公路台9線由北往南行駛，行經122公里200公尺（東澳路段）處彎道時未減速慢行，剎車失控橫越中央分向限制線，侵入來車道，撞上對向由阿豪所開的自小客車，阿豪左胸與左腹壁挫傷被送醫救治，事後提出告訴。

事發後全案送交鑑定，認定曳引車未酌量減速謹慎駕駛，剎車失控橫越中央分向限制線，侵入來車道，是肇事原因。警訊後移送法辦，檢方移付宜蘭地院調解，今年5月調解成立，林男賠償6萬6000元，不過，阿豪並未撤回刑事告訴。

承辦檢察官認為，林男沒有前科，犯後態度良好，與阿豪調解成立，依調解內容賠償，阿豪雖然同意撤回告訴卻拒不履行，聲請簡易判決處刑，就林男所犯從輕量處適當之刑，予以免刑之諭知。

法界人士表示，依照鄉鎮市調解條例第28條第2項規定，告訴乃論案件，告訴人與被告調解成立，經法院核定，視為撤回告訴，但林男及阿豪在宜蘭地方法院調解，不適用於鄉鎮市調解條例。

宜蘭地院回應，承審法官會斟酌此案和解內容適當量刑。

宜縣林姓男子去年10月駕駛曳引車在蘇花公路撞上對向小客車，造成小客車駕駛受傷送醫。（記者江志雄翻攝）

宜縣林姓男子去年10月駕駛曳引車在蘇花公路撞上對向小客車，造成小客車駕駛受傷送醫。（記者江志雄翻攝）

車禍現場。（記者江志雄翻攝）

車禍現場。（記者江志雄翻攝）

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