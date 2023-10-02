國造潛艦下水衍生立委「賣國」爭議 前海軍顧問郭璽今控告馬文君

郭璽出示尹清楓命案的不起訴處分書，稱只要有人再指他是「軍火商」、「軍火掮客」，他必提告。（資料照）

2023/10/02 09:17

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣首艘國造潛艦海鯤號順利下水，前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君，將其中的機敏資料交給外國「賣國到了極點」，遭馬文君控告加重誹謗。郭璽不滿馬於臉書上指他為手段邪惡的軍火掮客等內容，今早11點也將向台北地檢署反控馬文君加重誹謗，另對馬提出民事求償。

馬文君於9月29日在臉書發文，指郭璽涉及尹清楓命案、親共、軍火掮客、海軍黑幕、黃曙光打手等內容，郭璽澄清馬所述均為「造謠抹黑」、「與事實不符」；郭璽稱，尹清楓命案，他已獲不起訴，只要有人再指他是「軍火商」、「軍火掮客」，他必提告，且他經營的是救難及水下救援裝備，絕非軍火商。

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全案起源於我國首艘國造潛艦「海鯤號」於9月28日首度亮相後，潛艦國造專案小組召集人黃曙光向媒體透露，外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，竟有立委「一直在搞」從中阻撓裝備籌獲，甚至有軍火商因沒有標到案子，資料直接丟給中共大使館，讓中共去施壓出售國家。

黃曙光此話一出隨即引起熱議，就在海鯤號舉行下水儀式時，黃曙光還被問到究竟誰是賣國軍火商及特定立委？黃曙光僅表示「我不知道，你們自己去猜猜吧」；留給外界無限想像空間。

馬文君則跳出來嗆聲黃曙光：「少來這套！你不點名，我不會對號入座，但你若點名我，我必告你！該怎麼監督造艦？我不會放水，該怎麼審議預算，我不會憂讒畏譏，也勸你回到正道來，用原型艦的各項測試成果，數據報告，來爭取合理編列，後續預算。」

之後郭璽也指控馬文君，稱她將機敏資料交給外國「賣國到了極點」，要求馬道歉、辭立委；馬為此向南投地檢署控告郭璽加重誹謗。

馬文君強調，郭璽說她擁有潛艦機密、敏感的底稿資料，分明就是沒有的東西，又說她在立法院外有「神秘辦公室」，但地點不明，先在忠孝東路，之後又變林森南路，又說在立法院國會辦公室收外國人的錢，那外國人又是誰，郭璽可以大方講出來，人、事、時、地、物，沒有一項明確，都用模糊、影射，要毀一個人，影射的殺傷力最大。

郭璽則反批，指馬擁有的機敏資料，記載了那些來幫台灣做潛艦的人士個資，例如出生年月日、姓名、地址、家屬等，他們在相關施工報告都有簽名，有些是施工圖，有些則是手繪，必須負責任的簽名，怎知馬文君卻藉此迫害這些人，導致他們返國一下飛機就被逮捕，這讓他感到非常難過，不知台灣怎麼會有這樣的國會議員。

潛艦國造專案小組召集人黃曙光透露，外購潛艦關鍵裝備時，有立委「一直在搞」，國民黨立委馬文君在臉書發文砲轟。（資料照）

我國首艘國造潛艦「海鯤號」9月28日首度亮相。（資料照）

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