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佔國有地養流浪狗 基隆關懷流浪動物協會負責人被起訴

檢察官近日偵訊，依涉犯竊佔罪嫌將陳、林二人起訴。（記者吳昇儒攝）

檢察官近日偵訊，依涉犯竊佔罪嫌將陳、林二人起訴。（記者吳昇儒攝）

2023/10/01 14:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆關懷流浪動物協會陳姓負責人與另一協會林姓總幹事兩人於2018年間，選在新北市瑞芳區某高架橋下方空地，搭建貨櫃屋及狗場，藉此飼養流浪犬隻。交通部養護工程處基隆工務段多次前往現場會勘要求兩人撤離未果，只好提出告訴。兩人均向檢察官承認，未合法取得該地使用權，就搭設建物。檢察官近日偵訊，依涉犯竊佔罪嫌將二人起訴。

交通部公路總局基隆養護工程處基隆工務段於去年2月25日、4月7日、6月2日都曾發文給陳姓負責人與林姓總幹事，請他們要將竊佔的土地歸還，並將地上物清理完畢，但接連三次派員前往會勘，均未搬走，也未清理。

另也請基隆關懷流浪動物等協會於去年9月23日提送切結書，可同意該協會展延至同年11月15日前搬遷，但兩個協會均未提出切結書，也未搬遷，直至今年6月28日會勘後，確認兩協會均無意搬遷，只好向轄區的新北市瑞芳警分局提出竊佔告訴。

陳姓負責人與林姓總幹事均向檢警表示，自己知道狗場建設地點，並非合法取得，承認有占用國有土地情形。

檢察官偵訊後，認定陳、林二人均坦承竊佔國有土地，且事證明確，依法將二人起訴。

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