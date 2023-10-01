染毒7個月被抓10次 老母聽「濟公」指示報警

杜嫌騎車前往購毒。（警方提供）

2023/10/01 11:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市杜姓男子染毒不能自拔屢被查獲，同住杜母也因經常有不明人士上門騷擾痛苦不堪，經「請示神明濟公」得到指示「盡速入獄，否則會出大代誌」，主動報警告知兒子行蹤，連同藥頭一併逮捕，這也是杜男7個月內被抓的第10次，杜男上月底也因此入監服殘刑，無法與母親共度中秋節。

台中市刑大偵六隊日前偵辦毒品案，發現潭子區40歲杜姓男子持有、吸食毒品屢遭查獲，去年11月29日假釋出獄後仍不知悔改，截至今年3月間被逮時，已是九度被查獲，經偵辦蒐證發現，杜嫌平時從事服務業，卻因染上毒品無法正常工作，且毒品案假釋期間，均未定期報到驗尿。

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偵六隊長金桂明今天說，該隊今年7月間前往杜嫌家中查訪時，杜嫌見警方到來即迅速從後門離開躲避查緝，與杜嫌同住杜母，則因長期遭受兒子及其友人至家中騷擾、討錢購毒，不堪其擾，經請示家中供奉的「濟公師父」神明後，得到「盡速入獄，以免犯下大錯」指示，為免兒子受毒品所害越陷越深決定大義滅親。

杜母隨即聯絡警方告知兒子行蹤，警方順利在今年7月間，第十度查獲杜男以及販毒的莊姓藥頭（39歲），另查扣海洛因、安非他命反應的殘渣袋，全案依毒品罪嫌移送台中地檢署後，檢方命請回，不過杜男後來因未依規定報到驗尿遭撤銷假釋，上個月間發布通緝。

由於杜男仍有9個月25天殘刑，警方上月底將杜男查緝到案並解送歸案發監執行，杜男也因此無法與母親共度中秋節，但杜母直說「不乖、不配合就是要進去（入監）」，而杜嫌所涉毒品案同時也在近日由檢方偵結起訴。

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染毒杜男今年來已被查獲10次，警方接獲杜母告知行蹤後收網抓人（白衣者）。（警方提供）

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