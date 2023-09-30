為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

9/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台北

今晚（9月30日）今彩539頭獎開出1注，800萬獎落台北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

今晚（9月30日）今彩539頭獎開出1注，800萬獎落台北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/09/30 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月30日）開獎的第112000234期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由台北市大同區昌吉街21號的「賓果發彩券行」開出；第112000234期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000234期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、09、11、12、14、16、18、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得10萬元；參獎共167注中獎，每注可得500元；肆獎共1268注中獎，每注可得100元。

第112000234期今彩539中獎號碼為「03、14、19、20、21」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6583注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1101注中獎，每注可得50元。

第112000234期39樂合彩中獎號碼為「03、14、19、20、21」，四合7注中獎，可得21萬2500元；三合共345注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5397注中獎，每注可得1500元。

第112000234期3星彩中獎號碼為「759」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000234期4星彩中獎號碼為「8803」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
9/30 雙贏彩、今彩539開獎啦！
2023/09/30 20:48

9/30 雙贏彩、今彩539開獎啦！
太好運！長途駕駛中途停車 她買彩券爽中3000萬
2023/09/30 12:14

太好運！長途駕駛中途停車 她買彩券爽中3000萬

董至成越喝越瘦 抗中年危機狂甩15公斤
64元抱回逾509億大獎！ 美「兆彩」史上最高獎金 神祕幸運兒獨得
2023/09/29 17:59

64元抱回逾509億大獎！ 美「兆彩」史上最高獎金 神祕幸運兒獨得
美威力球頭獎累積近300億元 創歷來第4高獎金
2023/09/29 10:26

美威力球頭獎累積近300億元 創歷來第4高獎金

溫差大血管彈性易疲勞 腿酸腳麻、水腫抽筋
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播