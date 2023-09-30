9/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台北

今晚（9月30日）今彩539頭獎開出1注，800萬獎落台北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/09/30 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月30日）開獎的第112000234期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由台北市大同區昌吉街21號的「賓果發彩券行」開出；第112000234期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000234期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、09、11、12、14、16、18、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得10萬元；參獎共167注中獎，每注可得500元；肆獎共1268注中獎，每注可得100元。

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第112000234期今彩539中獎號碼為「03、14、19、20、21」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6583注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1101注中獎，每注可得50元。

第112000234期39樂合彩中獎號碼為「03、14、19、20、21」，四合7注中獎，可得21萬2500元；三合共345注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5397注中獎，每注可得1500元。

第112000234期3星彩中獎號碼為「759」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000234期4星彩中獎號碼為「8803」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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