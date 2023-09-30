中秋連假醫療後送不打烊 澎湖海空搶救重症患者

望安老翁疑急性心肌梗塞，民間渡船載運出港交由澎湖海巡隊巡防艇接駁送醫。（澎湖海巡隊提供）

2023/09/30 19:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣海空醫療後送人員中秋節連假堅守崗位，執行任務。澎湖海巡隊巡防艇接到通知，民眾疑似心肌梗塞急需就醫，與民間渡船合力後送；澎湖醫療駐地直升機凌天航空則後送三總澎湖分院腦梗塞患者到台灣，與時間搶命。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部調查指出，今天（30日）上午9點30分接獲望安鄉將軍衛生所通報，24年次男性民眾疑似心肌梗塞，急需後送馬公就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上10087巡防艇趕往救援。

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第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊將軍安檢所、馬公安檢所及消防局配合協處，協調一艘「興進鴻」渡船搭載傷患、家屬與醫護人員等3人出港，在將軍港外與10087巡防艇接駁，順利將人員以最大安全速率馳返馬公港，12點20分交由消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

另外，凌天航空今天接獲三總澎湖分院通知，73歲男性病患腦部右側血管狹窄疑似阻塞，向衛福部空審中心申請直升機緊急醫療後送，需緊急送往台灣治療。病患過去曾有中風病史，近年又發生腦梗塞，更自費安裝支架在腦部血管，而這次到三總澎湖分院就醫，是因昨晚開始感到肢體無力，到今天早上仍未好轉，尋求119協助就醫。三總澎湖分院先與台中中國醫藥大學附設醫院急診室聯繫，病患到院後立刻進入急救室進行一系列檢查。

澎湖駐地直升機凌天航空緊急後送急性腦梗病患到台灣治療。（澎湖海巡隊提供）

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