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貨車國道車禍停內側 後方5車連環撞1死3傷

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍。（記者吳仁捷翻攝）

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/30 10:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道3號北上鶯歌路段今天凌晨傳出1死3傷連環車禍，黃姓男子、謝姓男子中秋連假凌晨駕貨車，途經該路段發生車禍，因僅輕微車損，黃男先將車移置路肩，但謝男的車仍停放內側車道，因天色昏暗來不及擺設三角錐，後方5輛轎車接連撞上釀成二次事故，5輛車嚴重受損，1名乘客拋出車外、3名乘客受傷，送醫急救，被拋出車外的游姓女乘客送醫不治，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

國道3號鶯歌段北上52.9公里鶯歌路段，今天凌晨發生7車連環撞事故，5輛轎車、2輛貨車發生車禍，現場造成4人受傷分別送醫，被拋出車外的62歲游姓女乘客現場失去呼吸心跳，傷重不治，其餘2名李男、1名王男則意識清醒送醫。

據了解，44歲黃男駕貨車先與62歲謝男駕駛的貨車擦撞後，黃男表示該事故車損輕微，先行將車輛移置外路肩，但是謝男車仍停於內側車道，因此造成後方5輛小型車發生二次事故。

其中一部白色轎車碰撞中，游姓女乘客不幸拋出車外，送醫仍告不治，詳細肇事原因尚待警方調查釐清中；但將肇事謝男列為過失致死嫌疑人。

國道樹林分隊長林富貴呼籲駕駛人，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，人員站立護欄外或護欄邊（勿站立車尾處），面對來車全程注意安全，防止二次事故發生，共同維護行車安全。

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍。（記者吳仁捷翻攝）

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍。（記者吳仁捷翻攝）

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍。（記者吳仁捷翻攝）

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍。（記者吳仁捷翻攝）

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍。（記者吳仁捷翻攝）

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍。（記者吳仁捷翻攝）

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍，國道警初判為二次事故釀禍，現場撞擊嚴重，零件散落一地。（記者吳仁捷翻攝）

福爾摩沙高速公路鶯歌北上路段，今天凌晨傳出1死3傷車禍，國道警初判為二次事故釀禍，現場撞擊嚴重，零件散落一地。（記者吳仁捷翻攝）

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