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A到沒完沒了！參加男友朋友婚禮 他竟要求紅包AA制

原PO同意陪男友出席朋友的婚禮，男友卻表示紅包也要AA制；紅包示意圖，圖與本文無關。（資料照）

原PO同意陪男友出席朋友的婚禮，男友卻表示紅包也要AA制；紅包示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/09/29 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文抱怨，和男友交往以來一直都是AA制，近來兩人打算一起參加男方朋友的婚禮，沒想到男友卻說紅包也要AA，原PO坦言當下感受很差，網友則直呼對方「好摳」。

網友在《Dcard》發文說，和男友交往以來一直都是「AA制」，男友最近到原PO家裡玩，吃住都由原PO爸媽或原PO買單，而剛好男友朋友的婚禮辦在原PO家附近，男友得知後與原PO兩人打算一同參加婚宴。

原PO說，男友沒有參加過婚禮，不知道紅包該包多少，沒想到男友卻提議「兩人各出一半，合包一包紅包」或「一人包一包紅包」，雖然原PO最終以「1人2千個各自包」答應了男友，但也坦承自己覺得非常奇怪，那是男友的朋友，自己完全不認識，

原PO無奈寫道，「有時不知道是心意還是什麼，帶他玩吃住都不少錢都沒在跟他算，雖然我不介意平時aa，但是當下感覺就是不想去了或是說當下感覺真的不怎麼好。」

貼文一出，不少網友回應，「正常是看誰的朋友就誰包」、「建議你不要去，不缺這頓飯」、「我帶我男友去吃喜酒，也是我包就好，因為是我邀請他陪我去，他也不認識我朋友」、「你又不認識對方，你男友還好意思叫你出錢」、「直接讓他一個人前往。那又不是你朋友」、「以後婚禮坐月子奶粉尿布全部aa」、「誰的朋友誰包啊，要攜伴就包大包一點，不然就自己一個人去」。

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