「輔大正妹」成搭訕社群獵豔目標 律師丁昱仁提醒觸犯這點最重判5年

網友貼出亂搭訕男子私密LINE社群的對話內容。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

2023/09/28 12:45

〔記者錢利忠／台北報導〕近來有網友在DCARD發文，指有搭訕者組成員有227人的「PUA」（Pick Up Artist 縮寫，指搭訕高手）社群，透過搭訕多名輔仁大學女學生，分享成功搭訕的偷拍過程，並疑似作為傳授搭訕技巧收費課程的宣傳工具。律師丁昱仁今提醒，若意圖為自己或第三人的不法利益，未經對方同意就偷拍上傳，使對方身分得以直接或間接遭識別，而損害其利益，此舉恐涉犯個人資料保護法，最重可處5年以下徒刑。

丁昱仁表示，所謂個人資料的定義，包括姓名、年籍資料、身分證字號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動，以及其他得以直接或間接方式，識別該個人的資料。

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關於個資法規定，「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，泛舉此要件的犯罪態樣，例如未經對方同意而偷拍，並以此作為宣傳工具牟利，即屬於此類。

丁昱仁指出，以搭訕者LINE社群分享搭訕輔大女學生的偷拍影像為例，此行為可能涉及「非公務機關對個人資料之蒐集或處理」，如果未經女大生同意，例如社群中分享，6名女大生，有5名成功被搭訕，若該社群成員未經這6名女大生同意拍攝，便將可能直接或間接識別出她身分的相關影像上傳社群，並以此宣傳，作為開班授課收費牟利的工具，就可能會涉犯個資法。

而依個資法相關法則，意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，足生損害於他人者，可處5年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金。

關於女學生遭搭訕偷拍一事，輔大也呼籲，同學除用心課業外，在校園內行走、參加活動、住宿飲食等時間，請留意健康與安全，若遇到不明人士搭訕時請提高警覺，避免單獨受訪或填寫個資。

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