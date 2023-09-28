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小心！苗縣10大易肇事路口在這裡 警全面提升執法強度

馬路路口是最易發生交通事故之處，苗栗縣警察局透過大數據統計出今年迄9月的前10大易肇事路口，將針對些路口全面提升執法取締強度。（圖由警方提供）

馬路路口是最易發生交通事故之處，苗栗縣警察局透過大數據統計出今年迄9月的前10大易肇事路口，將針對些路口全面提升執法取締強度。（圖由警方提供）

2023/09/28 09:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕馬路路口是最易發生交通事故之處，苗栗縣警察局透過大數據統計出今年迄9月的前10大易肇事路口，頭份市有4處最多、竹南鎮3處、苗栗市2處。警方表示，將針對這些路口全面提升執法取締強度，藉此提醒民眾安全駕駛意識，遵守交通規則及推動停讓文化。

警察局統計轄內10大易肇事路口依序為頭份市中華路與自強路口、苗栗市府前路與至公路口、頭份市中央路與自強路口、大湖鄉台3線127至131公里、頭份市中央路與信義路口、竹南鎮博愛街與龍山路口、竹南鎮維新路與崁頂街口、苗栗市民族路與忠孝路口、頭份市中正路與信東路口及竹南鎮光復路與龍山路三段口。

警方經研析事故肇事因素依序是「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」及「轉彎未依規定」等，主要事故時段為18至20時、6至8時及16至18時，多為民眾通勤時間，呼籲所有用路人行經路口時應特別減速慢行，確認安全無虞後再通過。

警察局為降低路口事故死傷，除針對這些路口全面提升執法取締強度，也因應轄區特性製作交通事故案例影片，希望能加深民眾印象並喚起民眾重視道路交通事故防制。

縣警察局局長莊勝雄也呼籲鄉親，共同關心高齡者用路安全，因長者反應能力較一般人緩慢，外出時應著反光衣著及配件，或多搭乘大眾交通工具，保障長者的生命安全，減少交通事故的發生。

馬路路口是最易發生交通事故之處，苗栗縣警察局透過大數據統計出今年迄9月的前10大易肇事路口，頭份市有4處最多、竹南鎮3處、苗栗市2處。（圖由警方提供）

馬路路口是最易發生交通事故之處，苗栗縣警察局透過大數據統計出今年迄9月的前10大易肇事路口，頭份市有4處最多、竹南鎮3處、苗栗市2處。（圖由警方提供）

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