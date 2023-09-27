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奇！女騎士撞電桿摔進水溝卻找不到 原來人卡進涵管裡

消防人員下到水溝，準備把卡在涵管的婦人拉出。（民眾提供）

消防人員下到水溝，準備把卡在涵管的婦人拉出。（民眾提供）

2023/09/27 19:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市6旬婦人騎機車行經彰化縣芬園路、南投市交界的彰南路三段，不慎撞到電桿後連車帶人摔入水溝，行經路人發現火速報案，碧興消防分隊救護人員到場後卻只看到機車，人不知去向，後來抬起機車，才發現女騎士就卡在僅8、90公分寬的涵管裡，經慢慢推、拉，才將人拉出，將腿部骨折的女騎士送醫救治。

這名住在南投市的的廖姓婦人，不知什麼原因突然撞上芬園鄉、南投市交界處的彰南路三段一處電線桿，連人帶車摔進水溝裏，行經路人聽到響聲停車查看，但水溝只有機車，女騎士卻不見，經翻開機車向下方涵管喊「有人嗎？」，女騎士回應「我在下面！」，路人才趕緊報案。

草屯鎮碧興消防分隊前來救護，到現場後也只看到機車，同樣高喊「有人嗎？」，聽到機車下方有人聲傳出，趕緊將機車抬上路面，發現女騎士在卡在涵管內動彈不得，這個涵管從水溝上方是看不到，且涵管下方呈梯形，女騎士的腳就卡在梯形位置內，消防救護人員為了要讓女騎士順利拉出煞費苦心，一下挪一下子推，一下子再拉，花了15分鐘才將其順利拉出，再以救護車送到醫院救治，所幸女騎士只有左大腿開放性骨折、左手擦挫傷，算是不幸中的大幸。

廖姓婦人連車帶人摔進水溝，但只看到機車沒看到人。（民眾提供）

廖姓婦人連車帶人摔進水溝，但只看到機車沒看到人。（民眾提供）

救難人員花了一番功夫，才將卡在涵管的婦人拉出。（民眾提供）

救難人員花了一番功夫，才將卡在涵管的婦人拉出。（民眾提供）

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