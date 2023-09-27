彰化校園整建挖出白骨 竟是221年前清朝古屍

施工人員在地基約1公尺處挖到白色頭骨，嚇得立刻報警。（民眾提供）

2023/09/27 17:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾國中去年進行風雨球場工程，在球場下方挖到一具白骨，現場並無棺木、骨灰罈，檢方將遺骸送檢卻驗不出DNA，最後送往台大地質科學系透過碳14定年法鑑定，確認該骨骸距今已有221年，約在清朝嘉慶年間入土。彰化地檢署表示，將依法公告招領，期滿無人招領，則由當地公所予以收埋。

田尾國中去年11月間進行「學校運動操場周邊設施整建計畫」，施工人員挖掘籃球場下方地基約1公尺處時，突然挖到白色頭骨，嚇得立刻停工報警，當時校方指出，該球場從1995年興建至今都為平整水泥地，沒想到下方埋有一具白骨，研判至少埋了27年。

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彰化地檢署表示，去年11月2日獲報，指派檢察官朱健福與法醫前往相驗，不過該遺骸明顯骨化，且無相關遺物事證可供調查，因此將遺骸的骨骼及牙齒，送往法務部法醫研究所DNA實驗室進行鑑定。

檢方表示，經由人類DNA定量結果，該骨骸人類DNA量極低，亦未檢出Globalfiler STR DNA型別，研判檢體已嚴重腐敗，另外檢方也發現骨骸現場並無人造纖維或棺木殘骸，研判在人造纖維出現之前，該骨骸可能就已埋在該處。

彰化地檢署為釐清該遺骸是否有涉及刑案疑慮，將部分骨骼送往台灣大學地質科學系加速器質譜實驗室，進行「加速器質譜儀碳十四定年」鑑定，最後確認該骨骸距今已有221年。

當地民眾表示，日治時代這裡就是墓地，挖到先人遺骸沒什麼好大驚小怪，也希望白骨能早日找到親人，讓其入土為安。檢方表示，鑑定結果，遺骨為清治嘉慶7年、距今有221年，後續依彰化縣處理無名屍體自治條例規定公告招領，期滿無人招領則由當地公所予以收埋。

禮儀社人員到場鑑定。（民眾提供）

田尾國中進行球場整建挖到一具白骨。（民眾提供）

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