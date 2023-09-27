桃市啟動「靜鄰專案」 首波鎖定7大類住宅區擾鄰行為

桃市府都發局於市政會議上簡報，調查住宅區7類最令民眾反感的行為，依序為飲酒店、卡拉OK、麻將館（包含休閒會館）、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間及自助洗衣店等。（圖由桃市府提供）

2023/09/27 16:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕繼「靜桃專案」取締改裝噪音車，桃市府領先全國啟動「靜鄰專案」，針對住宅區擾鄰行為加強執法，首波鎖定住宅區7類最令民眾反感的行為，依序為飲酒店、卡拉OK、麻將館（包含休閒會館）、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間及自助洗衣店等，其中，也研議針對住宅區內夾娃娃機店，修法規範限制營業時間或要求業者自我規範。

桃園市長張善政今（27日）主持市政會議，聽取都市發展局「靜鄰」專題報告，他表示，市民重視居住安寧，市府團隊認真看待，針對住宅區的擾鄰行為，都發局已進行調查，發現住宅區7大類最令民眾反感的行為，為解決市民困擾，指示由秘書長詹榮鋒邀集相關局處檢討市府現行公安會報執行機制，並領先全台專門針對住宅區內禁止場所、擾民的行為加強執法，同時研議修訂相關管理辦法，以維護市民生活安寧。

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張善政表示，市府於6月啟動的「靜桃專案」逐步看到成效，這次再升級至「靜鄰專案」，無論是影響睡眠的違規閃爍霓虹燈招牌、占用行人通行空間的店家、半夜聚眾的飲酒店、麻將店等，將整合跨局處力量聯合出擊、從嚴稽查，讓違法業者無法規避，而各局處也要同步啟動行政法規檢討，盤點、彙整後供法務局檢視，避免疊床架屋情形。

他進一步指出，原有住宅區內容許行業類別與新興行業管理法規都需再精進，像是桃園區日前曾發生自助洗衣店爆炸案，已責成消防局、經發局等局處研析相關管理法規，中央如無完善法規，桃市府可以優先補足。

都發局長江南志表示，「靜鄰專案」首波鎖定7大類住宅區擾鄰行為加強執法，可透過原有法規進行規範、各局處聯合稽查及修法來管理，以閃爍LED招牌為例，可用桃園市廣告物管理自治條例規範，違法占用人行空間本就是違建，且涉及行人地獄議題，取締後可即報即拆，而住宅區夾娃娃機店夜間營業，換零錢、聚眾衍生安寧及安全疑慮，此次也研議修法規範限制營業時間或要求業者自我管理。

桃市府目前定期召開治安暨公共安全及食品藥物安全會報，會報內容結合各式公共安全主題，張善政裁示將「靜鄰專案」列入會報中；另針對日前屏東明揚大火，張善政表示，消防局已針對桃園市工業廠房隔間及危險物品放置地點先行掌握並建立資料庫，發生火災時消防人員可即時掌握現場資訊，有助保護消防同仁安全，並請消防局檢視因應工廠火災風險的既有整備工作有無不足之處，於下次治安暨公共安全會報提出報告。

桃市府都發局調查住宅區擾鄰行為，飲酒店、閃爍LED招牌都入榜。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市長張善政27日主持市政會議，聽取都市發展局「靜鄰」專題報告。（圖由桃市府提供）

桃市府都發局長江南志表示，「靜鄰專案」首波鎖定7大類住宅區擾鄰行為加強執法。（圖由桃市府提供）

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