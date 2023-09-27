懷恨同事在他機車引爆炸彈 台積電承包商員工判刑

賴男在陳男機車上暗藏炸彈伺機引爆。（資料照）

2023/09/27 13:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕承包台積電新建工程的科技公司員工賴柏維，不滿同事陳男他曾發生口角糾紛，竟自製爆裂物放在陳男機車上，埋伏守候陳男夫妻下班時當場遙控引爆，將陳男炸成重傷，新竹地院依意圖犯罪而製造爆裂物罪判刑9年8月，褫奪公權7年。

法官調查，賴男為任職於台積電12廠P8新建工程承包商即森核科技工程公司員工，自認為因工作口角及糾紛而對陳男不滿，遂萌生傷害陳男之意。

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賴男以電發火頭作為發火物，並以點火端與放置在不詳金屬容器內之煙火類火藥接觸，腳線端則連接遙控煙火點火器之接收器，再以遙控煙火點火器之發射器發射電波，用以點燃電發火頭並引發火藥產生爆炸，而製造具有殺傷力之土製爆裂物1枚。

去年1月14日下午賴男在台積電工地機車停車場，將土製爆裂物以黑色塑膠袋包裹後，並置放於陳男機車龍頭置物箱內，再於下午下班時先搶先到工地機車停車場內等候陳男，見陳男夫妻步行至停車場，在距離約30公尺處遙控引爆，致陳男前胸、右腹及右手臂炸傷、下巴開放性傷口、右小指外傷性截肢。

法官依意圖犯罪而製造爆裂物罪，判賴男徒刑9年8月，褫奪公權7年。

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