8歲童遭救生艇撞傷！家屬提告殺人未遂質疑包庇 警否認吃案

周童的浮具遭到撞擊毀損。（民眾提供）

2023/09/27 13:06

〔記者吳昇儒、邱俊福／新北報導〕8歲周姓男童上個月12日與雙親前往福隆海邊遊玩時，遭到拖著帆船的救生艇擦撞，造成周童受傷，家屬對駕船的詹姓男子提出殺人未遂等告訴。家屬更質疑警方，詹男酒測值0.06毫克，警方卻未移送，也未開受理案件證明單，懷疑警方吃案。新北市瑞芳警分局今日指出，詹男酒測值未達0.15毫克，依規定無須移送，其他案件均已依法送辦。

據悉，50多歲詹姓男子上個月12日駕駛救生艇出海，救援無動力帆船遊客，行經新北市貢寮區東興宮沙灘海域時，碰撞到在大型充氣浮具的周童，導致浮具破損，孩童受傷，傷者隨即送往澳底醫療救護中心治療，初步檢視發現周童有胸部、腹部紅腫情形。

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傳出周童母親質疑警方袒護詹男，直到案發半小時後，發現對方臉色泛紅，警方也未做酒測，是在家屬的要求下才執行，且拖了10分鐘才測出酒測值0.06毫克，確定對方酒駕肇事，已涉犯公共危險罪，但警方卻未送辦，且未給予受理案件證明單，懷疑警方吃案。

瑞芳警分局今上午表示，依據取締酒後駕車作業程序規定，詹男當天酒測值0.06，未達酒駕標準，未構成公共危險罪。而周男父母陸續提出的殺人未遂、傷害、毀損、恐嚇及強制等告訴，分局受理後均有已函送基隆地檢署偵辦，並沒有吃案情形。

而周母向媒體指出，警方偏頗包庇部分，經調閱派出所監視器顯示，案件處理當下，周母情緒激動，有衝向詹男情形，處理員警為避免雙方產生進一步衝突，立即將雙方阻隔，並未包庇。

瑞芳警分局長王耀輝表示，當天處理本案時，因周女情緒激動，處理員警未即時開立受處理案件證明單，已依規定行政處分。全案一切依法處理，請民眾不要抹煞警方辛勞。

警政署交通組指出，依據取締酒後駕車作業程序規定，吐氣所含酒精濃度未達0.15毫克或血液中酒精濃度未達百分之0.03者，原則上不依刑法第185條之三規定移（函）送檢察機關。但若客觀上能證實駕駛人受到酒精影響（如蛇行、逆向等），則應向當地管轄地檢署檢察官報告，並依其指示辦理。

周童的浮具遭到撞擊毀損。（民眾提供）

詹男救援無動力帆船時，撞上周姓男童，引發爭議。（民眾提供）

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