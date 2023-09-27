中生張海川涉嗆炸總統府！全台數百起「詐彈案」由中檢統籌偵辦

台北捷運警察隊全面加強巡邏。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

2023/09/27 09:45

〔記者錢利忠／台北報導〕近年來國內發生數百起來自境外IP的假炸彈恐嚇案，包括總統府、台北捷運公司等多個機關，都曾接獲相關恐嚇信，警方根據個案手法及跡證研判，應是中國籍學生張海川所為，全案經高等檢察署協調各地檢署的案件後，已指示由通緝張海川的台中地檢署統籌偵辦。

針對來自境外IP的假炸彈恐嚇案，法務部指出，已指示高檢署統籌督導各地檢署及執法機關，盡速從嚴查辦。高檢署多次召集相關檢、警、調、與法務部國際及兩岸法律司等研商偵辦作為，決定由台中地檢署統一指揮偵辦。

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關於張海川的作案模式，偏好針對大眾運輸系統發送恐嚇信，包括中捷、高捷、北捷、台鐵、總統府等，都曾接獲疑似由張海川所為的恐嚇信件。

警方過濾曾犯下恐嚇危安案的前科慣犯逐一清查，鎖定曾犯網路恐嚇案的張嫌，當時就讀大學的張嫌追求他校中國籍學妹遭拒，先盜用他人的學生信箱，寄信恐嚇學妹，不久又盜用學妹的學生信箱，恫嚇學妹的老師，以及以選課系統留言在學校安置炸彈。

張海川在2021年因追求學妹未成而寄發恐嚇信，結果在台中地檢署指揮下被查獲，自此便離開台灣，警方質疑，張可能因此懷恨在心，開始不斷利用網路跳板寄發恐嚇信件。台中地檢署已對張男發布通緝，警方也透過兩岸共同打擊犯罪協議的機制，請中方約制查緝，並告誡當事人。

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