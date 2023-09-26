拳擊格鬥賽選手死亡 檢方認定意外4人不起訴

在高雄市左營區「真武會館」舉行的格鬥賽，30歲林姓選手在比賽過程中，臉部正面曾遭攻擊，後來因身體不適倒地，最後傷重死亡。（資料照）

2023/09/26 21:34

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市今年初有場拳擊格鬥娛樂賽事，林姓選手被擊中臉部倒地死亡，邱姓和莊姓負責人、陳姓場地出租人和白姓選手，被依過失致死罪嫌函送法辦，橋頭地檢署認為國際拳擊賽規定，選手可以免戴頭盔，法醫並鑑定為意外死亡，4人均處分不起訴。

今年1月7日，「拳願娛樂格鬥賽」在高雄市左營區「真武會館」舉行，30歲林姓選手在比賽過程中，臉部正面曾遭攻擊，後來因身體不適倒地，經送高雄榮總醫院急救，因腦出血進加護病房，延至11日晚上傷重死亡。

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左營分局認為，邱姓和莊姓負責人應依業餘拳擊賽規定，告知選手佩戴頭盔等安全措施，卻讓林等人未戴頭盔參賽，白男則違反規定攻擊林頭部等重要部位﹔而陳男為場地出租人，卻未提供合格裁判，4人均被依過失致死罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

承辦檢察官調查，現今國際拳擊賽事規定，選手應佩戴護齒、手綁帶、護當、拳套等器具，但可免去頭盔，白男也沒有攻擊林後腦及腰部以下，場地和裁判均符合規定，加上法醫研究所解剖鑑定報告，林男腦部有舊傷，認定是意外，因此認定罪證不足，但家屬可聲請再議，尚未定讞。

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