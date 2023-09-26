美麗華高球場工會發動罷工 資方求償仍敗訴

美麗華高球場工會2年前發動罷工卻遭公司求償613萬元營業損失，高等法院維持一審判決結果，仍判公司敗訴、工會免賠。（記者楊國文攝）

2023/09/26 21:08

〔記者楊國文／台北報導〕美麗華高爾夫球場爆出勞資爭議，資方以業務虧損為由，將營業分割成3家新成立的子公司，工會不滿，發動罷工，卻遭公司以損害營業收入求償613萬元，高等法院維持一審判決結果，認定罷工行為是工會和勞工權益的正當行使，並非權利濫用，應予以適當保護，仍判公司敗訴、工會免賠。可上訴三審。

工會也提起訴訟主張，公司未與工會協商討論實際需求人數，已違反協議約定，以致侵害工會及勞工權益，且情節重大，高等法院今天判決公司須依協議約定給付工會600萬元違約金及利息。可上訴。

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美麗華開發公司主張，公司經營的美麗華高爾夫球場於2021年4月7日舉行股東會，通過分割議案暨所附分割計畫書，於同年5月8日分割予美杏公司等3家公司，但企業工會在公司進行商定留用及通知不留用程序時，策畫對公司進行具強制力的抗爭行為。

美麗華開發主張，工會從2021年5月11日凌晨3時起，在球場出入口，以人牆、廂型車及其他大型雜物作為障礙物，設置管制哨口，阻擋其他員工、球友及客戶的車輛進出往來，終致取消比賽，此罷工行為造成公司至少613萬8730元的營業損失，因此依侵權行為對工會求償。

新北地院認定，工會罷工行為未刻意阻擋消費者進入球場消費，也未以人牆、棚架阻擋人員進出，且未採取激情言語及恐嚇、盤問消費者的情事，罷工行為非以損害公司為目的，應予適當保護，判美麗華敗訴。

上訴後，高等法院採一審相同見解，認為罷工行為是工會及勞工權益保障的正當行使，非以損害公司為主要目的，並非權利濫用，非屬權利濫用，仍應予以適當保護，另外，勞資爭議處理法第55條規定，雇主不得以工會及會員的爭議行為所生損害為由請求賠償，今仍公司敗訴、工會免賠。

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