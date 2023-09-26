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小一女童校內遭男童石頭砸頭縫3針 家長告學校求國賠結果曝

小一女童在學校內遭男童拋丟的石頭砸中頭部縫3針，家長告學校請求國賠9萬元被法院駁回。石頭示意圖。（資料照）

小一女童在學校內遭男童拋丟的石頭砸中頭部縫3針，家長告學校請求國賠9萬元被法院駁回。石頭示意圖。（資料照）

2023/09/26 17:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中某國小一名男童前年3月下課後挖土塊拋丟，砸中一名小一女童頭部，害她滿臉是血縫了3針，女童家長不滿校方延遲通報，以及未落實防範才讓男童可撿到石塊，請求國賠9萬元。不過，法院調查認為，此屬校園偶發事件，無法事先防範，求償國賠無理由，判處駁回，可上訴。

女童和家長主張，2021年3月10日中午12點多，放學後從校門口走進校園要通知另2名學生安親班要集合，卻被男童故意朝人丟擲石頭2次，其中1次丟擲10公分長、8公分寬大石頭砸中頭部，造成女童頭皮撕裂傷縫了3針。

女童家長說，3月12日下午到學校看事故現場錄影畫面，詢問學務處人員，「有沒有校安通報？」學務處人員回答，「忘記了，會補校安通報」，遲至事故發生後第8天，致電教育局學生事務室教官詢問有無校安通報此事，卻回覆查無資料，並要求校方補通報，顯見校方有延遲校安通報疏失。

家長主張，校方未妥善安排校園打掃工作、未清除10公分大石塊等危險物品的疏失，傷害造成後，影響女兒身心發展，且於校内擔心害怕而引發上課異狀，不但接受個別輔導，受傷處按壓也還會疼痛，因此請求國賠9萬元。

校方說，此事發生於放學後的「非上課時間」，男童在校園的樹下挖土嬉戲，挖出石塊對人丟擲，誤打中女童，造成女童受傷，此屬學童玩耍時的突發意外事故，難以預先防範或制止。

男童則說，當時在樹下以樹枝敲挖地上的泥土，石頭是從地上挖出的硬泥土塊，拋丟時不知裡面包裹著石頭，但第2次拋丟時有覺得比較沉，心裡有覺得怪怪的；另兩名目擊學生則說，男童挖出石頭第1次往上拋丟沒丟到人，第2次的時候就剛好丟到女童。

經法院勘驗學校監視器光碟，現場校園樹下並無明顯堆置石塊、石堆情形，該塊石頭原本埋在樹下土裡，難認校方管理公有公共設施有欠缺。且男童玩耍挖石頭向上拋丟，應非故意砸中女童，屬於校園偶發事件，非校方可預見及事先防範，認為女童及家長主張國家賠償無理由，予以駁回。

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