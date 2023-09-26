名嘴控侯友宜拿500萬搓湯圓 檢認單一指述、罪嫌不足不起訴

新北市長侯友宜被控搓湯圓違反選罷法，檢方調查後認罪嫌不足不起訴。（資料照）

2023/09/26 16:53

〔記者王定傳／新北報導〕名嘴羅友志今年4月爆料指，2014年國民黨市議員初選時，新北市長侯友宜曾「搓圓仔湯」，以500萬元資金為代價，要求他換選區參選議員，侯友宜因此被告發違反選罷法；新北地檢署調查後本案羅友志只有單一指述，沒有補強證據，罪嫌不足，今日處分侯友宜不起訴。

今年4月，羅友志在臉書發文爆料，指他在2014年參加國民黨新北市議員黨內初選，某天下午，當時的副市長侯友宜約他到副市長室旁的會議室，侯噓寒問暖後說︰「兄弟，這次議員的盤是我在操的，土樹三鶯你就不要選了，去汐止吧，我們這邊會出500萬」。

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羅友志說，他當場詢問「誰的500萬？」侯答「反正我們有資金，這樣對大家都有好處」；羅表示，這已涉及「搓圓仔湯」，他當場拒絕；侯友宜因此被告發涉嫌違反選罷法。

檢方調查，羅友志在調詢時說，侯友宜是在2人第2次會面時提及此事，但偵查時則說是第1次會面時就已提及，前後2次證述內容已略有出入，需補強證據以擔保其證詞真實性；但羅自認前兩次會面沒人在場、也沒錄音或錄影等。

檢方調查，羅友志雖說，他與侯友宜見面當天，有在開會時，跟當時的競選辦公室2名幹部提及此事，2人極力反對；但經傳訊2人，2人都說他們是在羅友志以無黨籍身分參選時才加入團隊，國民黨初選時並未參與，亦沒有在開會聽聞此事，其中1人說是在聚餐時聽聞此事、另1人則指，羅獨立參選後有提及國民黨要他去汐止選議員，黨會提供協助與資源，但他是在羅友志貼文後才知500萬一事。

檢方認為，2人所述與羅友志證述有所不符，且2人都是聽聞羅友志轉述部分經過，屬於與羅友志陳述具同一性的累積證據，無從作為羅友志對侯友宜不利證述的補強證據。

檢方認為，本案只有羅友志單一證述，並無補強證據可擔保羅友志所述真實性，又查無其他積極證據，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

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