為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

名嘴控侯友宜拿500萬搓湯圓 檢認單一指述、罪嫌不足不起訴

新北市長侯友宜被控搓湯圓違反選罷法，檢方調查後認罪嫌不足不起訴。（資料照）

新北市長侯友宜被控搓湯圓違反選罷法，檢方調查後認罪嫌不足不起訴。（資料照）

2023/09/26 16:53

〔記者王定傳／新北報導〕名嘴羅友志今年4月爆料指，2014年國民黨市議員初選時，新北市長侯友宜曾「搓圓仔湯」，以500萬元資金為代價，要求他換選區參選議員，侯友宜因此被告發違反選罷法；新北地檢署調查後本案羅友志只有單一指述，沒有補強證據，罪嫌不足，今日處分侯友宜不起訴。

今年4月，羅友志在臉書發文爆料，指他在2014年參加國民黨新北市議員黨內初選，某天下午，當時的副市長侯友宜約他到副市長室旁的會議室，侯噓寒問暖後說︰「兄弟，這次議員的盤是我在操的，土樹三鶯你就不要選了，去汐止吧，我們這邊會出500萬」。

羅友志說，他當場詢問「誰的500萬？」侯答「反正我們有資金，這樣對大家都有好處」；羅表示，這已涉及「搓圓仔湯」，他當場拒絕；侯友宜因此被告發涉嫌違反選罷法。

檢方調查，羅友志在調詢時說，侯友宜是在2人第2次會面時提及此事，但偵查時則說是第1次會面時就已提及，前後2次證述內容已略有出入，需補強證據以擔保其證詞真實性；但羅自認前兩次會面沒人在場、也沒錄音或錄影等。

檢方調查，羅友志雖說，他與侯友宜見面當天，有在開會時，跟當時的競選辦公室2名幹部提及此事，2人極力反對；但經傳訊2人，2人都說他們是在羅友志以無黨籍身分參選時才加入團隊，國民黨初選時並未參與，亦沒有在開會聽聞此事，其中1人說是在聚餐時聽聞此事、另1人則指，羅獨立參選後有提及國民黨要他去汐止選議員，黨會提供協助與資源，但他是在羅友志貼文後才知500萬一事。

檢方認為，2人所述與羅友志證述有所不符，且2人都是聽聞羅友志轉述部分經過，屬於與羅友志陳述具同一性的累積證據，無從作為羅友志對侯友宜不利證述的補強證據。

檢方認為，本案只有羅友志單一證述，並無補強證據可擔保羅友志所述真實性，又查無其他積極證據，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
質疑侯友宜避答「搓圓仔湯」案 綠營議員譴責公私不分
2023/04/18 18:16

質疑侯友宜避答「搓圓仔湯」案 綠營議員譴責公私不分
羅友志爆侯友宜拿500萬「搓圓仔湯」 新北市府：污衊市長清白
2023/04/18 12:35

羅友志爆侯友宜拿500萬「搓圓仔湯」 新北市府：污衊市長清白

科技創新接軌國際 臺南在地企業開創嶄新藍圖
遭調侃「最大顆湯圓」 何博文告國民黨發言人加重誹謗
2023/04/17 16:27

遭調侃「最大顆湯圓」 何博文告國民黨發言人加重誹謗
侯友宜遭爆「搓圓仔湯」 民進黨提3問要求說清楚
2023/04/17 11:35

侯友宜遭爆「搓圓仔湯」 民進黨提3問要求說清楚

保值神車Honda CR-V再破銷售紀錄
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播