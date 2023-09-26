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紅斑馬中秋國慶連假設5機動服務站 小斑馬車 小圓盾供親子打卡

中秋、國慶連價將屆，國道公路警察局在全國北中南東，設立5處機動服務站，迅速受理民眾報案、為民服務，也有小班馬童車、小圓盾供親子打卡、休閒。（記者吳仁捷翻攝）

中秋、國慶連價將屆，國道公路警察局在全國北中南東，設立5處機動服務站，迅速受理民眾報案、為民服務，也有小班馬童車、小圓盾供親子打卡、休閒。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/26 12:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕中秋、國慶連假將屆，國道公路警察局確保用路人安全，創新在全國高速公路中壢、泰安、東山、清水、蘇澳等5個服務區，設立「機動服務站」，員警駐點提供受理報案、故障叫修、防竊、詐騙宣導，也提供小斑馬兒童電動車、小圓盾臂章供親子打卡拍照休閒，格外吸睛，也一解民眾塞車之苦。

國道警察局長廖美鈴說，「機動服務站」為由國道警駐守的服務台，提供受理報案、車叫修等為民服務、防竊、防詐騙宣導、協尋車輛及遺失物、提供路況訊息等等，提高用路人安全感、服務品質。

此外，服務站內還提供國道小斑馬童車和國道警察臂章小圓盾，供民眾親子同樂打卡，以了解交通安全知識，並從小培養交通安全的防範意識。

廖美鈴說，考量連假期間，民眾旅遊人潮湧現，預期車流量、事故率較平日增加，國道警方提出線上服務站創舉，以機動服務站的增加為民服務觸及率；加上數位時代，警方也在機動服務站和服務區內設置QR碼，民眾只需掃描QR碼，即可連線，由各分隊幹部、承辦人等提供即時服務，滿足民眾的需求。

即使部分服務區沒設立機動站，員警也將以巡守合一的方式，於服務區內提供守望，以便返鄉和旅遊的民眾方便、快速獲得幫助。

除了交通安全外，金融投資詐騙問題的嚴重性，受害人數和財損不斷攀升，國道警也積極參與警政署的「全面識詐、百工百業-全民防詐」，新時代打擊詐欺策略行動，透過各機動服務站的宣導活動，提高全民的識詐、防詐、阻詐意識，共同維護社會治安。

中秋、國慶連價將屆，國道公路警察局在全國北中南東，設立5處機動服務站，迅速受理民眾報案、為民服務，也有小班馬童車、小圓盾供親子打卡、休閒。（記者吳仁捷翻攝）

中秋、國慶連價將屆，國道公路警察局在全國北中南東，設立5處機動服務站，迅速受理民眾報案、為民服務，也有小班馬童車、小圓盾供親子打卡、休閒。（記者吳仁捷翻攝）

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