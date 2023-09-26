為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

水公司制水閥蓋突起致女騎士摔車枉死 家屬提國賠被駁

水公司道路制水閥蓋突起，致女騎士摔死。圖與本案無關（檔案照）

水公司道路制水閥蓋突起，致女騎士摔死。圖與本案無關（檔案照）

2023/09/26 06:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市年近70歲王姓婦人，去年3月騎機車行經左營區城峰路，由於路面自來水制水閥蓋遭前車輾壓突起，造成王女摔車傷重不治，家屬提國賠、及民事求償425萬餘元，橋頭地院認定本案不適用國賠，但自來水公司制水閥之保管有欠缺，依民事侵權行為判賠165萬元餘元，可上訴。

判決指出，原告林姓姊妹主張，母親去年3月21日上午，騎機車沿高雄市左營區城峰路南往北車道行駛，至路面水公司設置之制水閥，適因前車輾過造成盒蓋突起，致母親摔車倒地送醫傷重死亡。

原告認為，水公司自2006年間起，已新設制水閥蓋加裝防跳脫固定設備，但該事故制水閥蓋仍使用舊款，於巡查時僅以目視檢查盒蓋與路面是否平整，未進一步手動檢視，而肇致事故發生。

水公司辯稱，水公司是公司組織之國營事業機構，不適用國家賠償法，該制水閥約於1991年間設置，依規定一年檢查一次，最近一次檢查日期為2021年5月，檢查結果為正常，雖無防跳脫裝置，但仍須以工具方能將盒蓋翹起，有脫落始需更換，盒蓋設計並無瑕疵。

且王婦人年近70歲，無照騎車，依其高齡之生理狀況不應騎乘機車，且當日天雨路滑，騎乘機車應更加小心，致事故之發生亦有過失。

橋頭地院審理認為，自來水公司僅其股份為公用財產，其餘之財產或設備，應屬私法人之公司所有，而非國有之公用財產，非國家賠償法所稱之賠償義務機關。

但法院採認，自來水公司對制水閥之保管有欠缺，且與原告所受損害間有相當因果關係，而應負民法侵權行為損害賠償責任，判賠兩姊妹合計165萬元餘元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
妙齡女騎車遭撞不治肇事車逃逸 桃警：掌握涉案車主追緝中
2023/09/25 20:44

妙齡女騎車遭撞不治肇事車逃逸 桃警：掌握涉案車主追緝中
彰化福興機車、大貨車碰撞 73歲騎士送醫不治
2023/09/22 00:13

彰化福興機車、大貨車碰撞 73歲騎士送醫不治

臉部保養品沒效果？醫師：錯在這個動作
又見救護暴力！新北男毒駕摔車送醫 出拳毆打消防員
2023/09/19 14:20

又見救護暴力！新北男毒駕摔車送醫 出拳毆打消防員
潤滑油翻倒隨貨車灑整路 4機車騎士連續慘摔
2023/09/18 15:05

潤滑油翻倒隨貨車灑整路 4機車騎士連續慘摔

沒時間復健 醫建議：穿戴它舒緩救急
重機騎士台3線過彎犁田噴飛 慘遭小巴輾斃
2021/06/19 16:31

重機騎士台3線過彎犁田噴飛 慘遭小巴輾斃
重回摔車現場！交警小隊長滑行30米卡護欄 警澆水模擬路滑
2020/12/10 20:13

重回摔車現場！交警小隊長滑行30米卡護欄 警澆水模擬路滑
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播