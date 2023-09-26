水公司制水閥蓋突起致女騎士摔車枉死 家屬提國賠被駁

水公司道路制水閥蓋突起，致女騎士摔死。圖與本案無關（檔案照）

2023/09/26 06:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市年近70歲王姓婦人，去年3月騎機車行經左營區城峰路，由於路面自來水制水閥蓋遭前車輾壓突起，造成王女摔車傷重不治，家屬提國賠、及民事求償425萬餘元，橋頭地院認定本案不適用國賠，但自來水公司制水閥之保管有欠缺，依民事侵權行為判賠165萬元餘元，可上訴。

判決指出，原告林姓姊妹主張，母親去年3月21日上午，騎機車沿高雄市左營區城峰路南往北車道行駛，至路面水公司設置之制水閥，適因前車輾過造成盒蓋突起，致母親摔車倒地送醫傷重死亡。

請繼續往下閱讀...

原告認為，水公司自2006年間起，已新設制水閥蓋加裝防跳脫固定設備，但該事故制水閥蓋仍使用舊款，於巡查時僅以目視檢查盒蓋與路面是否平整，未進一步手動檢視，而肇致事故發生。

水公司辯稱，水公司是公司組織之國營事業機構，不適用國家賠償法，該制水閥約於1991年間設置，依規定一年檢查一次，最近一次檢查日期為2021年5月，檢查結果為正常，雖無防跳脫裝置，但仍須以工具方能將盒蓋翹起，有脫落始需更換，盒蓋設計並無瑕疵。

且王婦人年近70歲，無照騎車，依其高齡之生理狀況不應騎乘機車，且當日天雨路滑，騎乘機車應更加小心，致事故之發生亦有過失。

橋頭地院審理認為，自來水公司僅其股份為公用財產，其餘之財產或設備，應屬私法人之公司所有，而非國有之公用財產，非國家賠償法所稱之賠償義務機關。

但法院採認，自來水公司對制水閥之保管有欠缺，且與原告所受損害間有相當因果關係，而應負民法侵權行為損害賠償責任，判賠兩姊妹合計165萬元餘元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法