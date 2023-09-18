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潤滑油翻倒隨貨車灑整路 4機車騎士連續慘摔

機車騎士因路面太滑摔車。（記者徐聖倫翻攝）

機車騎士因路面太滑摔車。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/18 15:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市泰山區發生機車連續滑倒意外，1輛小貨車上午11時許行經泰山區明志路三段，該貨車後斗載運的潤滑油翻倒但駕駛不自知，沿路撒下潤滑油的結果就是後續行經的4部機車連續因路面太滑摔車，所幸4名騎士皆輕傷。警方表示，小貨車除要吃上紅單，還可能面臨過失傷害刑責。

據了解，小貨車彭姓駕駛今載著2桶潤滑油行經明志路三段，其中一桶因沒擺放好，於貨車行進間翻倒，封口的收縮膜破裂，導致裡頭的潤滑油順著車斗流向路面，造成明志路三段大面積油漬，後續有4部機車經過此地，因路面太滑導致摔車。

警方獲報趕抵，所幸4名騎士均輕傷，送醫包紮後無大礙，警方調閱監視器發現彭男早已將貨車停在路邊，也試圖要清理，但面積太大實在沒法自己清，對於自己造成騎士們的意外，他也向警方表示自己很抱歉。

警方後續通知清潔隊到場清除油漬及管制疏導交通，避免用路人再發生意外事故，並調閱監視器釐清案發經過及相關責任歸屬，彭男將依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款舉發，處3000元以上，18000元以下罰鍰，另4名騎士目前則未提出過失傷害告訴。

林口警分局呼籲，車輛裝載貨物時應確實綑綁牢靠，避免裝載物品掉落傾倒，影響交通順暢及其他用路人的安全。

潤滑油翻倒但貨車駕駛不自知，反應過來時已灑路面害4機車摔車。（記者徐聖倫翻攝）

潤滑油翻倒但貨車駕駛不自知，反應過來時已灑路面害4機車摔車。（記者徐聖倫翻攝）

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