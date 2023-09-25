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9/25 威力彩27連槓！ 今彩539頭獎開出3注

今晚（9月25日）開獎的第112000229期今彩539頭獎開出3注，第112000077期威力彩、第112000229期雙贏彩頭獎均摃龜。

今晚（9月25日）開獎的第112000229期今彩539頭獎開出3注，第112000077期威力彩、第112000229期雙贏彩頭獎均摃龜。

2023/09/25 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月25日）開獎的第112000229期今彩539頭獎開出3注，分別由新北市土城區裕民路136巷3號「來穩贏電腦彩券行」、桃園市中壢區華勛里華勛街232號1樓「太原彩券行」、新北市中和區中興街117號「錢來彩券行」開出，第112000077期威力彩、第112000229期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000077期威力彩中獎號碼為「第一區：20、25、26、30、32、35」，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得1073萬3956元；參獎22注中獎，每注可得15萬元；肆獎157注中獎，每注可得2萬元；伍獎933注中獎，每注可得4000元；陸獎6323注中獎，每注可得800元；柒獎1萬2067注中獎，每注可得400元；捌獎6萬8456注中獎，每注可得200元；玖獎8萬3533注中獎，每注可得100元；普獎15萬7532注中獎，每注可得100元。

第112000077期38樂合彩中獎號碼為「20、25、26、30、32、35」，五合摃龜；四合15注中獎，每注可得6萬7500元；三合214注中獎，每注可得5750元；二合2067注中獎，每注可得750元。

第112000229期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、09、10、11、12、13、16、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，可得10萬元；參獎93注中獎，每注可得500元；肆獎1058注中獎，每注可得100元。

第112000229期今彩539中獎號碼為「04、06、10、25、38」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎284注中獎，每注可得2萬元；參獎8631注中獎，每注可得300元；肆獎8萬2954注中獎，每注可得50元。

第112000229期39樂合彩中獎號碼為「04、06、10、25、38」，四合3注中獎，可得21萬2500元；三合304注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬5326注中獎，每注可得1500元。

第112000229期3星彩中獎號碼為「200」，正彩23注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000229期4星彩中獎號碼為「9115」，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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