傳八德警分局主任霸凌基層 分局回應「審議結果不成立」

桃園市八德警分局有員警透過網路，指控勤指中心主任涉及霸凌，且留有失控飆罵基層、撕毀同仁物品跟搶同仁手機的錄音檔；八德警分局回應，此案日前經組成專案小組調查，包括外聘學者專家，審議結果不成立。（擷取自網路）

2023/09/25 18:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕傳桃園市八德警分局勤指中心主任涉及霸凌同仁，並有失控飆罵基層、撕毀同仁物品跟搶同仁手機的錄音檔，這份錄音檔近日也在外部流傳；對此，八德警分局表示，此案日前經組成專案小組調查，包括外聘學者專家，審議結果不成立。

根據這份外流的錄音檔內容，勤指中心主任當時與其單位中的女警因工作業務未完成發生爭執，主任質疑女警「妳怎麼又定格、停擺了，如果不想做就我來做，把檔案交出來、走開」，其後女警質問「妳為什麼打我」，主任回稱「我哪有打妳，上班時間不服從領導」，女警回問「為何撕我的東西、我哪有沒做完」，並質疑主任動手動腳，還要搶她的手機，主任最後則要求「趕快把檔案弄出來」。

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女警事後向分局提出霸凌申訴但未成立，網傳文章則質疑分局堅持要挺情緒控管不佳的主任，一次不算霸凌？是要2次、3次才算嗎？是要被害基層調離原職嗎？

八德警分局回應，分局十分重視此案，於日前即組成9人專案小組調查，其中包含3名外聘學者專家參與審查，經過訪談相關當事人及關係人，並現場模擬還原經過，審議結果不成立，而此案雖未達職場霸凌程度，但被申訴人確有一時情緒管控不佳的情事，將建議予以適當的行政處分，分局也強調，非常重視每位同仁權益，將持續營造友善職場環境，並適時提供當事人關懷及協助。

另據分局同仁表示，當時2人在辦公室發生爭執，主任認為女警遲未將事情做完，乾脆自己來做還比較快，欲拿走文件時可能碰觸到女警，並沒有所指控的打人。

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