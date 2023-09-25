大葉大學前校長梁卓中假採購真核銷 詐領67萬專案費起訴

大葉大學前校長梁卓中，涉嫌在任職期間以假採購真核銷方式，詐領專案費67萬5349元，遭彰化地檢署依加重詐欺罪起訴。（翻攝大葉大學網站）

2023/09/25 17:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕私立大葉大學前校長梁卓中，在校期間曾負責「潛艦國造研究發展專案計畫」等多項專案計畫主持人，但他在執行期間，涉嫌與總務處余姓組員謀贓，以假採購方式，向9家廠商虛開發票收據，再向學校會計室核銷經費67萬5349元。彰化地檢署今（25日）偵結，認為梁卓中與余男等11人違反商業會計法等案件，依加重詐欺、偽造文書等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，梁卓中（70歲）於2011年8月至2021年7月陸續擔任大葉大學副校長、校長職位，期間亦為該校執行「水下載具壓力殼及重要附屬結構應用技術先期研發（Ⅱ）」、「潛艦國造研究發展專案計畫」及「類潛艦噪音形象預估技術之建立與音頻特徵之探討」等專案的主持人。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，梁卓中於2017年至2019年間，利用以上專案計畫主持人身分，指示余男（62歲）辦理假採購額度，向洪姓、林姓等9名廠商業者取得報價單，經校方主管單位簽准後，即要求廠商依假採購金額虛開統一發票或收據，余男依此製作假採購報價單等，向校方申請計畫經費核銷，經大葉大學會計室確認採購的事實無誤後，再開立支票或以匯款方式撥付款項給洪姓等9家廠商。

最後，洪姓廠商等人取回核銷金額後，並將現金裝入信封袋交給梁，梁、余兩人以此假採購、真核銷方式取得金額77萬5119元，扣除約0~20%稅捐費用後，共計取得67萬5349元。

但事隔多日，余男突然向法務部調查局自首，該案因此曝光。偵查時，梁卓中坦承犯行，但辯稱僅向余男指示及領取部分款項27萬6083元，檢方調查，余男與洪姓等廠商坦承全部犯罪事實，從2017年至2019年間共開立26張假發票供余男核銷經費。

檢方認為，梁男等11人違反共同詐欺取財、偽造文書、明知不實事項而填製會計憑證等罪嫌，為想像競合犯，應依加重詐欺罪嫌處斷，另外，余男因自首而查獲該案，請依法減刑，倘若被告2人均交回犯罪所得，並酌情給予緩刑。

對此大葉大學今午發出聲明指出，梁校長已從大葉大學退休，無法代當事人回應，大葉大學執行任何計畫案，其採購及請款流程，皆依政府及學校相關規定辦理，並經教育部查核完竣無誤，學校已完善內部控制之責，對於起訴書中的內容並不知情，且案件已進入司法程序，學校不便對外發言。

大葉大學執行「潛艦國造研究發展專案計畫」等計畫案時爆發假採購，引起檢調調查。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法