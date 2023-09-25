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首頁　>　社會

除草後遺留轉向架在鐵軌上 台鐵6道班人員緩起訴

因除草後遺留臺車轉向架在軌道上，致台鐵區間列車撞上損壞，6名台鐵道班人員被緩起訴。（資料照）

因除草後遺留臺車轉向架在軌道上，致台鐵區間列車撞上損壞，6名台鐵道班人員被緩起訴。（資料照）

2023/09/25 16:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台鐵大林道班陳姓領班及5名技術助理，今年6月6日上午進行養護除草作業搬移轉向架，因作業時間超過軌道封鎖時間，將轉向架遺留火車行進軌道上，導致台鐵北上3138次區間列車於當天上午9點40分，在嘉義縣大林車站西側副軌道撞上轉向架，機車頭故障損壞；因6人已受行政懲處並立悔過書，嘉檢偵查終結，認以緩起訴處分為適當。

緩起訴書指出，陳姓領班等6人在6月6日凌晨12點05分至4點55分，在台鐵鐵路276公里600公尺至279公里600公尺間進行除草作業工作，為讓除草作業好進行，將H型台車轉向架放置工作區，除草結束，理應將轉向架沿軌道推回放置處，因作業時間超過軌道封鎖時間，陳男6人將台車及除草機具放在軌道區外就乘車回辦公室，疏於收拾，遺留轉向架於火車行進正線軌道上。

緩起訴書提到，台鐵北上3138次區間車行經撞擊該轉向架，列車現場停留27分鐘，機車頭左側主排障器及輔助排障器損壞，可能導致列車發生往來危險，陳男6人涉犯刑法第184條罪嫌；檢察官審酌6人無不良犯行，犯後有悔意、態度良好，台鐵已行政懲處、不要求賠償，審酌公共利益維護應無窒礙等考量，予以緩起訴。

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